業者評估2019年新加坡房市需求將會降低 但商辦仍然蓬勃

房地產服務和投資公司主管指出，美國利率上升的環境可能會對新加坡的住宅房產市場產生壓力。

根據房地產中介機構 Knight Frank 的報告，截至 2018 年第 3 季，新加坡私人住宅的價格繼續上漲。報告指出，「價格居高不下主要得自首購族和尋求物業多元化使用的投資者的支持。」

但 CBRE 新加坡和東南亞研究主管 Desmond Sim 表示，這種情況可能會有所改變。他表示，由於全球經濟放緩和聯準會今年連續升息導致商業信心不佳，他表示，預計 2019 年該地區住宅物業的「需求低迷」。

他說，「由於市場情緒較差以及擔心利率上升，需求將會有所放緩。因此，我們預計需求可能會從之前歷史高點 2 萬個單位下降到 7000 到 8000 個單位。因此，2019 年的需求肯定會更加不振。」

Sim 表示，「影響新加坡的最大全球性因素主要是利率環境的上升。在量化寬鬆之後，廉價的流動性推動大多數住宅市場價格。因此，我認為這是新加坡政府的主要關注點，這也是他們介入的原因。」

新加坡政府 7 月制訂了房市降溫措施，以抑制 2018 年上半年飆升逾 7% 的價格。最近的報導指出，在施行這些措施之後，住宅價格上漲的步伐正在放緩。

Sim 表示，對 2019 年亞洲城市的房產市場而言，這可能不是一個壞消息，因為商辦房產預計將繼續表現良好。

他說，「到目前為止，商辦市場一直在發展壯大。由於未來兩年的需求有限，而科技業和共享空間對空間的需求非常強勁，造成空置率非常低。」