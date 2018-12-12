貿易戰風險 新加坡明年經濟增長預期二度下修

新加坡金管局 (MAS) 週三 (12 日) 發布的季度調查顯示，因美中貿易戰緊張局勢持續，經濟學家在 3 個月內，二度調降新加坡 2019 年的經濟增長預期。

新加坡被視為全球經濟的領頭羊，因該國出口相當於其產出約 200%，經濟學家預測新加坡 2019 年增長為 2.6%，低於今年的預期經濟增長 3.3%。新加坡貿易部預測 2019 年的 GDP 增長率介於 1.5% 至 3.5% 之間。

新加坡 GDP 增長率 圖片來源：tradingeconomics

新加坡金管局 9 月的季度調查顯示，明年經濟增長預期為 2.7%，6 月季度調查的預期為 2.8%，結果顯示，隨著美中貿易戰持續，經濟學家認為以出口為重的新加坡經濟，可能會遭受影響。

經濟增長顯著放緩，主要由於製造業增長放緩，今年該行業增長預估為 7.4%，但明年將大幅減緩至 3.0%。同一時間，明年金融和保險業的增長亦將減緩，預計從 6.9% 下降至 5.4%，放緩的情況可能延伸至住宿和食品服務部門。

經濟學家預計今年的主要通膨率 (Headline Inflation) 為 0.5%，與新加坡官方預估值一致，9 月時，經濟學家的通膨預測值為 0.7%，明年的通膨率預估亦從 1.5% 被下調至 1.3%。

新加坡主要通膨率 圖片來源：tradingeconomics

主要通膨率預估被調降，主要由於私人消費增長預期放緩的背景下，將從 2018 年的 3.4% 在 2019 年增長放緩至 3.1%。扣除私人運輸和房價的核心通膨估計值則維持不變，2018 年為 1.7%，2019 年為 1.8%。

貿易戰

共有 23 名經濟學家接受新加坡金管局的調查，全數認為，美中貿易緊張局勢’ 被視為新加坡的風險，9 月季度調查報告中，此比例為 89%。一些經濟學家還提及利率上升和世界第二大經濟體中國經濟放緩的風險。

新加坡金管局在調查報告摘要中表示，「在信貸緊縮的情況下，越來越多的受訪者認為，中國經濟增長放緩是一個下行風險。」此外，「美國升息速度快於預期，這可能引發金融市場的動盪，對許多受訪者而言仍為下行風險。」

從結果良好方面來看，若美中貿易緊張局勢消退，47% 的受訪經濟學家認為新加坡增長前景將受此提振，9 月的預估值為 37%。