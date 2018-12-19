南紡新加坡子公司推動IPO 星、港、越都考慮

南紡 (1440) 尋求海外業務擴張，日前斥資 1.75 億美元成立全資持股的台南紡織(新加坡)，整合海外子公司股權入列，不排除推動在星、港或越南市場 IPO。公司指出，新加坡子公司成立之後，越南子公司股權要完全移轉過去，但因越南工商登記有一定流程，牽涉到金流的進出，受限於當地的法規，完成的時間點希望趕在明年中之前。



南紡主要廠區在越南，共有 65 萬錠的紡紗月產能，目前越南太子龍廠區利用剩餘空間進行二廠三期擴廠事宜，新產能共計 2 萬錠 / 月，現正購買機器設備，預計明年上半年投產。



此外，2013 年 10 月與聚陽 (1477) 以各半持股合資「南方紡織」生產布匹，月產能 100 萬公斤，下半年已經獲利。因越南產業鏈成熟，南紡指出，後續如需再擴產，不排除往北越走。



而成立新加坡子公司，進一步整合海外子公司股權，並推動 IPO，希望未來在東南亞市場進一步擴張。南紡表示，IPO 主要考量地區為新加坡當地，但考量當地市場的交投熱度，也考慮香港甚至越南等其他市場，而 IPO 後，除融資方便，對策略聯盟與併購都有助益。