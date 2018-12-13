不僅是黃豆滯銷！美國農民還要擔心飆升的倉儲成本

對於美國農民來說，如今面臨的不僅僅是大豆賣不出去的問題，在庫存堆積、倉儲設備漲價的雙重影響下，倉儲又成了新的大問題。

美國農業部近日報告稱，按照目前的情況發展下去，明年美國大豆庫存將會翻倍。對於豆農來說，在庫存不斷增加的情況下，增購倉儲設備是必然選擇。然而一個悲慘的現實是，作為倉儲設備主要用料的鋼卷，卻因為川普對貿易夥伴國施加的鋼鋁關稅而成本大漲。

今年 3 月 8 日，美國總統川普宣布，由於進口鋼鐵和鋁產品危害美國「國家安全」，美國將對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收 25％和 10％的關稅。川普政府針對大多數經濟體鋼鋁產品的關稅措施於 3 月 23 日正式生效，對歐盟、加拿大和墨西哥鋼鋁產品的關稅措施於 6 月 1 日開始生效。

這就直接導致美國鋼鋁進口成本大增，S&P Global Platts 數據顯示，今年美國中西部熱卷價格上漲了 17%，而相比之下，歐洲價格則下降了 6%。因而需要利用鋼卷等原材料生產農產品倉儲設備的廠商，也不得不將部分成本轉嫁出去。

英國《金融時報》援引位於愛荷華州的倉儲設備生產商 Sukup Manufacturing 總裁 Charles Sukup 稱，在過去一年中，他們的鋼鐵成本上升幅度高達 30%，除了自己消化一部分之外，不得不將零售價上調 15%-20%。

報導還援引另一農產品設備公司 AGCO 北美穀物與種子負責人 Steve Reid 稱，「這對於我們行業有顯著影響，而這種影響也不是正面的。」

事實上這種影響此前也有跡可循，今年 7 月底，美國家電製造巨頭惠而浦（Whirlpool）公布的財報令人失望，導致股價一日暴跌 14.5%。惠而浦將業績不佳歸咎於美國與貿易夥伴的貿易糾紛，稱鋼鋁關稅令其原材料成本攀升

惠而浦 CEO Marc Bitzer 當時在財報電話會上曾提到：

全球鋼鐵成本大幅攀升，特別是美國，它們升高到了「不可思議的水平」。美國鋼鐵的價格比世界其他國家高出了 50%，根本無法用投入成本來解釋。