〈美國政府關門〉政府關閉影響 美國上萬房屋銷售受阻

由於美國聯邦政府關閉，停止發放新的洪水保險單，數以千計的美國房屋銷售因此被擱置，立法者和房地產經紀人皆期望能有所改善。

美國政府關閉目前已進入第 6 天。在部分政府關閉期間，隸屬國土安全部的聯邦緊急事務管理署 (FEMA) 宣布，在關閉期間停止在國家洪水保險計劃 (NFIP) 下新保單的發放。

對此，全美房地產經紀人協會政府事務高級副總裁 Shannon McGahn 認為，這是「突然和錯誤的」。她表示，據估計，每個月都會有多達 4 萬個房產交易被迫中斷，皆因新洪水保單的停發。

美國兩大政黨的議員皆譴責 FEMA 這一決定。佛羅里達州共和黨參議員 Marco Rubio 和加州民主黨代表 Maxine Waters 皆呼籲該機構恢復發布政策並更新現有政策，因為國會在 12 月 21 日將國家洪水保險計劃延期至 5 月 31 日。

「我敦促 FEMA 立即重新考慮對該法案有害和錯誤的解釋，並恢復洪水保險的發放。」 Waters 在一份聲明中表示。

紐澤西州民主黨議員 Bill Pascrell 和 Frank Pallone 也敦促 FEMA 恢復發布洪水保單政策。他們信中寫道：「NFIP 的做法讓洪水易發地區的新屋主無法獲得洪水保單，房貸作業的進行因此受阻。我們認為 NFIP 暫停保單發布將給全國房地產市場帶來問題。」

包括美國保險協會（American Insurance Association）和美國財產險保險協會（Property Casualty Insurers Association Of America）在內的保險團體聯盟則在一份聲明中表示:「FEMA 無法按照我們選上官員的指示行事令人失望」，並敦促 FEMA 推翻該決定。