〈美國政府關門〉預算審議未能通過 美政府確定午夜關閉

在民主黨強烈反對下，共和黨參議員未能獲得通過川普總統所要求美墨邊境築牆 50 億美元所需的選票，美國政府確定於美國時間週五 (21 日) 午夜（台灣時間 22 日下午 1 時）開始進入部分「政府關門」的狀態。

美國總統川普表示，即將關閉的聯邦政府部分重要部門可能會「持續很長時間」，他同時指責民主黨人士。

民主黨人士則反過來將責任完全歸咎於川普總統，提醒他上週所言會「驕傲」的關閉政府，就為了獲得美墨邊境的隔離牆的資金。

本週早些時候，共和黨和民主黨參議員達成了一項短期融資立法協議，其中不包括特朗普想要的 50 億美元，總統在週四 (20 日) 表示他不會簽署這項協議。

對明年來說這似乎並不是一個好兆頭，政府即將關閉可能代表民主黨有更的權力控制議會。

參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 在參議院發言時表示：「川普總統發脾氣，讓我們在聖誕節期間面臨川普政府關閉。」他也補充說道：「今天、下週或到明年 1 月 3 日，在民主黨人控制眾議院時，隔離牆的預算都不會通過。」

在午夜截止日期的前幾個小時，立法者會見了副總統 Mike Pence 和其他白宮官員，努力在最後尋找一個政黨和川普都能接受的資金法案。然而他們無法達成協議，且眾議院已經休會，確定了政府即將在午夜關閉。

有大約四分之一國會針對聯邦政府計劃的撥款案將於美國時間的午夜到期。

截至今年 9 月 30 日，有四分之三的政府計畫獲得全額資助，包括國防部、勞工部和衛生與人類服務部。然而，但其他機構的資金，包括國土安全部、司法部和農業部的預算審議，都將於美國週五午夜到期。