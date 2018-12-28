〈區塊鏈大應用〉美國國防部望運用區塊鏈技術改善救災工作

據報導，美國國防部表示，區塊鏈技術在幫助改善救災工作的物資運輸方面具有「巨大」的潛力。

美國國防部後勤局在本月早些時候在費城召開了一次會議，以了解區塊鏈技術如何幫助應對突發事件。並以 2017 年毀滅性颶風瑪麗亞作為成功研究案例，在為波多黎各提供援助上提供了很大的協助。

「這種潛力絕對是巨大的，」 持續改善部門 (CPI) 管理分析師 Elijah Londo 在會議中表示：「談論到區塊鏈，你會聽到專家討論該技術對信任或交易進行的改變，就像網路改變了通訊一樣。」

根據該部門的報告指出，通過使用區塊鏈技術，可以追踪數據，從而改善供應鏈交易流程和貨物運輸中的可見性。

「在這裡，我可以看到區塊鏈在救濟工作中會帶來很大的幫助。可以追蹤從製造商購買原材料的規格和數據，到運輸過程以及運送到哪個駁船上。」DLA 建築和設備部門副主任 Marko Graham 表示。

目前，CPI 正致力於與美國運輸司令部和航運巨頭馬士基 (Maersk) 合作改善服務流程。馬士基在早些時候已與 IBM 合作，運用區塊鏈技術建立供應鏈平台。

Londo 表示：「我們正在研究這項技術。盡可能地了解它是什麼、產業中的應用、未來可能是什麼樣、以及如何適用於供應鏈中。」

區塊鏈技術也越來越多地被其他美國政府機構應用。本月早些時候，美國國土安全部表示，正致力於研究區塊鏈技術解決文件造假的能力，並向新創公司提供高達 80 萬美元的資助，以協助這項工作。去年，美國海軍的創新部門也曾透露區塊鏈相關計劃，來檢測該技術是否能為製造系統帶來更多安全性。