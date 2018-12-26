〈區塊鏈大應用〉前CIA官員:區塊鏈「超級強大」 足以威脅美國國家安全

目前有許多領先的科技公司都在積極部署區塊鏈技術，其中可能帶來正面影響，也可能有負面影響。最近，前中央情報局 (CIA) 情報官 Andrew Bustamante，提出了他對區塊鏈技術及其可能影響的擔憂，特別是對美國國家安全的影響。

Bustanmante 在一次訪問中表示，區塊鏈可能對美國的國家安全構成威脅。在被問及未來幾年內，美國及美國國家安全將面臨的最大威脅時，Bustanmante 提及了一些主要議題，像是北韓、俄羅斯、烏克蘭或伊朗的衝突及其核計劃。

同時，Bustanmante 也繼續回答道:「區塊鏈技術。可不是鬧著玩的。它是超級強大的東西，第一個弄清楚如何破解它、操縱它或攻擊它的人將會獲得勝利。」

Bustanmante 並沒有描述 CIA 對於區塊鏈技術的看法。CIA 也沒有表達任何有關加密資產或區塊鏈的立場。不過，有一些前 CIA 成員在區塊鏈領域非常活躍。像是，前 CIA 分析師 Yaya Fenusie 會定期撰寫加密相關報告。Fenusie 曾表示，擔心加密貨幣可能被用來支持伊朗的獨裁政權，不過他認為加密本身並不構成威脅。

區塊鏈技術目前正在被世界各地的許多公司所接受。實際上，有些政府機構也正在使用它來降低成本並改進流程。

不過，加密貨幣一直受到傳統金融產業中的一些批評。大多數批評者表示，犯罪分子可以利用虛擬貨幣來進行非法資金交易和避稅。

由於近期 ICO 的消退和加密貨幣價格慘跌，區塊鏈在市場中的當前位置非常具有挑戰性。一份報告指出，在英國地區，至少有 340 家區塊鏈相關的公司在今年倒閉。數據顯示，2017 年有超過 200 家區塊鏈公司成立，然而其中 60% 的公司都在 2018 年 6 月至 11 月期間關閉。

儘管如此，據報導，區塊鏈公司的新註冊數量在全年持續增加，暗示整體市場將持續擴大繼續擴大。