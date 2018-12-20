〈區塊鏈大應用〉Binance推區塊鏈捐款渠道 以協助絕症患者及兒童

據報導，加密貨幣交易所 Binance 的慈善機構 Binance Charity Foundation(BCF) 已經在基於區塊鏈的捐贈平台上開設了一個新的捐款渠道，該方案旨在幫助馬耳他哥佐島的絕症患者和弱勢兒童。

被稱為「2018 L-Istrina Campaign」的新渠道將通過區塊鏈技術籌集資金，以援助國家慈善機構馬耳他社區公益基金會 (MCCFF)。該基金會致力於協助受疾病、殘疾影響或需要經濟援助的哥佐島人民及家庭。MCCFF 主要提供醫療援助、諮詢服務、融資、社會援助和護理包。

新的捐款渠道預計將協助 15,000 名受益人。所有的捐款也都將記錄在區塊鏈上，每筆資金皆可進行追溯。MCCFF 進一步承諾，將會在每個月發布更新，並報告受益人的數量、他們所提供的援助方式、以及該相關慈善活動的支出細目。

據報導，Binance 以及 TRON 皆各自承諾會向該基金會捐贈 100,000 美元的加密貨幣，但目前尚未正式公佈。

Binance 執行長兼創始人趙長鵬表示:「運用區塊鏈技術，我們可以解決慈善事業中的透明度問題，從而為慈善活動帶來更多的信任和參與。」

馬耳他總統 Marie-Louise Coleiro Preca 對於該區塊鏈捐款平台也表達了正面的看法，他表示，該平台展現出「良好的企業社會責任價值，以及區塊鏈技術如何能夠用於社會福利。」

Binance 於今年 10 月推出了慈善捐贈平台 BCF，並為烏干達東部的土石流受害者提供了初步籌款活動。該平台支持比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH) 和幣安幣 (BNB) 的捐贈。

此外，也有其它加密貨幣被用於社會福利。今年 9 月份，Ripple 推出了自己的社會福利計劃，名為「Ripple for Good」，籌集了 8000 萬美元的捐款，投資於教育和經濟援助。

Binance 目前是全球最大的加密貨幣交易所，目前的交易量超過 11 億美元。