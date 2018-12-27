〈壽險匯損最後一波〉美國明年還會升息2次 換匯避險壓力 最快下半年舒緩

壽險業近 2 年匯損屢創新高，不管新台幣升貶都慘賠，壽險業者表示，因為美國升息腳步雖然放緩，但是明年還會升息兩次，意即台美利差將持續擴大，目前換匯 (CS) 避險成本已飆上 3%，明年更可能逼近 3.5%，匯率只要波動 1%，避險成本就會增加上千億元，接下來隨美國升息循環告終，避險成本飆高的壓力才可能鬆口氣。只是若以短線來看，近期美元走弱，出口商大舉拋匯，新台幣兌美元短線偏升，明年壽險業短線避險壓力仍未解除，最快明年下半年有機會見到舒緩。

壽險業者解釋，壽險業的匯損可以分為「匯率兌換損益」、「避險損益」兩部分。

「匯率兌換損益」跟新台幣升貶值有關，台幣越升值，兌換損失就會越大，去年 (2017) 受到台幣大幅升值影響，壽險業多有匯損嚴重問題，今年新台幣走貶，兌換利益已回正數。

但是，今年壽險業還是飽受匯損所苦，主要就是「避險損益」持續擴大，壽險業者表示，新台幣去年整年升值，因此今年，各保險業為了因應新台幣升值都做了避險安排，但到今年 4 月起，新台幣開始走貶，又要做反向避險，所以又多投入避險成本，反而使避險損失更擴大。

壽險業者表示，國內壽險業投資海外比重高達 6 成以上，比重全球最高，美國、日本、韓國的壽險業，對海外投資都沒有這麼高，頂多 2、3 成。

近年，壽險業匯兌損失金額越來越高，2015 年是匯損新台幣 540 億元，2016 年匯損金額達 1046 億元，去年則達 1761 億元，但是今年累計前 10 月匯損金額已攀高到 1782 億元，超越去年全年。

壽險業者說明，壽險業因為收的是保戶資金，所以匯往國外投資必須要避險，大部分是採用換匯 (CS) 與無本金遠期外匯 (NDF) 避險，但因為台美利差擴大，今年避險成本已從去年的 1.7% 拉高到 3%，避險成本大幅增加，正是造成今年匯損擴大的主因。

壽險業者進一步表示，因為美國升息腳步放緩，雖然央行總裁楊金龍認為外匯避險成本持續增加的空間不大，但因為預期明年美國還會升息兩次，即外匯避險成本還是有上升空間，目前換匯 (CS) 避險成本已飆上 3%，明年更可能逼近 3.5%，而 NDF 成本也已約 3%，整體來說，匯率只要波動 1%，壽險業的避險成本就會增加上千億元。

此外值得關注的是，悠關壽險業要不要增提巨額準備金的保險會計準則─17 號公報 (IRFS 17) ，已確定延後到 2025 年才實施，壽險業者表示，17 號公報主要在衡量保險契約「負債」，保險業目前將「保費收入」列為負債，導入 17 號公報後，以後「已賺得保費或預測未來現金流量」，統統列為「負債」評價，也就是說，過去保險公司銷售的高利率保單，因為低利率環境而產生的利差損，都會被列為「負債」項目，如此勢必導致保險公司的損益與資產負債表波動加劇。

壽險業者指出，雖然 17 號公報確定延後，但是預期各壽險公司會在上路前，分批增提準備金，以降低會計準則正式上路後的一次性壓力。