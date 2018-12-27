中租迪和投資太陽能電廠籌組聯貸 爆2.77倍超額認購

中租控股旗下子公司中租迪和投資太陽能電廠，委由土地銀行籌組 8 年期、新台幣 30 億元聯貸案今 (27) 日完成簽約，因看好中租經營能力，本次聯貸案出現銀行爭搶放款的現象，認貸總額度高達 83 億元，最後簽約金額訂為 30 億元，認貸比率達 277%。

這也是中租迪和 5 月底委託土銀辦理新台幣 36 億元聯貸案，今年第二度為旗下子公司中租迪和籌組聯貸案，此次聯貸案參貸銀行包括，台銀、星展、華銀、農業金庫、永豐銀、合庫銀、兆豐銀、盤谷銀行、彰銀、台新銀、日盛銀共同參與。

中租控股董事長陳鳳龍表示，該筆資金除了償還金融機構借款及支應營運周轉所需資金之外，受惠於能源政策與產業範疇應用擴大，也將用於投資太陽能電廠。

銀行團表示，中租控股為台灣租賃業龍頭，業務涵蓋金融週邊領域，以提供設備租賃、分期付款業務為主要核心業務。

中租從 2012 年起切入太陽能電廠融資業務領域，2014 年開啟租借農舍及廠房屋頂，發展太陽能電廠售電給台電，創造綠能收入的經營模式，2015 年成立中租能源公司，專業經營節能環保領域。



中租控股今年推出「全民電廠．太陽光電」線上平台，結合共享經濟與綠能減碳的精神，達到售電賺錢的投資目的，中租預估內部報酬率為 4.25% 以上，自上線以來，吸引許多投資眼光精準的民眾，積極參與，最新推出屏東鹽埔 005 號電廠，邀請全民加入會員，認購太陽能電板。





