北台灣四大重劃區成大型建商推案重點 金額明年估達1270億元

北台灣建商購地、推案仍以新興重劃區為重點，市調機構住展統計，包括板橋江翠北側、新店央北、土城暫緩發展區和龜山 A7 重劃區，明年建商推案量預估量高達 1270 億，可望再引爆新一波推案潮。

住展企研室經理何世昌表示，由於建商受到 2018 年買氣活絡激勵，以及為了迴避 2020 年總統大選衝擊，明年這四大熱門重劃區推案爆量，如果買氣續熱，案量將有機會再上修，同時也會湧現一批高價案，量價都會有很驚人的表現。

據住展統計，北台灣這四大重劃區明年推案預估量達 1270 億；其中，板橋江翠北側估約 350 億元、新店央北約 300 億元、土城暫緩發展區約 220 億元、龜山 A7 重劃區約 400 億元。

何世昌指出，江翠北側重劃區明年推案焦點應是水岸景觀產品，例如東騰建設江翠段案、國泰建設 (2501-TW) 新都段案、鉅陞建設「鉅陞河藍灣 2」，還有立信機構的「新外灘 - 瀚疆」，都是河景第一排建案。至於其他建案，則以立信華江一路案量體最大，總戶數超過 1000 戶，總銷金額超過 100 億元。

新店央北重劃區將在 2019 年進入推案高峰期，總銷金額上看 300 億元。由於央北重劃區實施大面積開發容積獎勵，多數建商為取得容獎上限，會儘量將基地面積整合放大，所以單一建案規模通常都很可觀。而調查顯示，2019 年央北推案進度最快的，應該是鑫怡建設與宏普建設 (2536-TW)，兩家建案都預計於明年第一季推出。2018 年央北成交價開低走高，建案頻開天價已讓人咋舌，但預估明年將有非大樓的特殊產品出現，且開價會再創新高。

房價同樣開低走高的土城暫緩發展區，預估 2019 年的推案量約 220 億元，預期農曆春節過後，國泰建設與寶佳機構就會陸續釋出新案。國泰建設睽違 4 年後重返土城，明年將於暫緩發展區推出第一案，依國泰過去頻開天價的慣例，明年暫緩發展區開價再創新高的可能性極大。

桃園龜山 A7 重劃區也是明年推案熱區之一，由於寶佳旗下多家子公司有推案計畫，且又已取得建照，總案量不容小覷，再加上竹城、欣巴巴 (9906-TW)、興富發 (2542-TW)、遠雄 (5522-TW) 等建商，推案總量上看 400 億元。