年前轉職潮爆發!永慶房屋統計：求職者最在意工作未來性、薪資及福利!

84.7% 上班族「會考慮」在農曆年前換工作，一舉創下 11 年以來新高。其中更分析民眾想要轉換工作跑道的重要因素，其中「薪水太少」、「沒有升遷的機會」、「工時太長」等，是民眾想轉職最大原因，也說明民眾對於工作占用大部分時間的現況不甚滿意。

「求職者的心態在改變！當新工作提供的未來性及薪資福利，高對預期的年終獎金時，求職者會願意放棄年終，在年前轉職！」永慶房屋人資部塗振宏經理表示：「我們觀察到，12 月收到的履歷量較去年月同期增加約 3 成，永慶集團在 11 月初宣布全台逆勢展店，再次拉大與同業差距，讓求職者對永慶未來的發展感到期待，再加上永慶房屋提供『前 9 個月保障每月 5 萬元』，及『360 小時教育訓練』及學長姐帶領學習的『師徒達人』制度，讓新人無後顧之憂、勇於嘗試。

塗振宏經理進一步指出：除了薪資福利，這幾年求職者詢問度最高的莫過於『彈性工作 8 小時』，這也顯示求職者對於工作與生活兼得的期待，也證明永慶與時俱進的創新制度，讓想挑戰高薪、業務工作的新鮮人及轉職者優先選擇永慶房屋。

跨出舒適圈 我值得更好的生活

七年級陳家祥轉職薪水翻 2 倍以上 有更多時間帶家人出遊

七年級陳家祥轉職永慶房屋薪水翻 2 倍以上。（永慶房屋提供）



轉職兩年，晉升為百萬年薪族的陳家祥說：「在大學同學會中聽到大家聊起，同樣做業務的同學施竣尹，在永慶房屋五年，已晉升店長成為管理職，年薪更是百萬起跳，買了車更計畫買房。相較自己還是個普通上班族，薪水跟職稱都沒調整，顯見我已落後一大截。因為有了家庭，想讓太太與寶貝女兒有好的環境，詢問竣尹永慶提供的薪資福利，還有透明的晉升管道後，我就決定轉職，翻轉自己的未來!」

永慶房屋的文化是團隊合作，同事間互相幫忙的，與一般業務工作不同；還有「師徒達人制度」，前輩不藏私的傾囊相授，加上陳家祥自己努力經營商圈，到職 2 年共成交了 40 筆房屋買賣，領了 10 個獎項，今年 5 月更獲全公司商圈成交組的冠軍，達成百萬年薪的階段目標。

陳家祥笑著說：「我現在是月月成交，薪水是之前的 2 倍以上，還可以準時下班，陪老婆女兒吃晚餐。老婆上班也是排班制，我們常相約安排平日休假，帶孩子到遊樂園、親子育樂中心玩，不用排隊人擠人；如果還留在原本的職場，現在的幸福生活，絕對只是想像。」

高年級轉職有保障 永慶房屋前九個月保障每月五萬元

蕭智仁開創人生第二高峰 四年升任店長

蕭智仁開創人生第二高峰，四年升任店長。（永慶房屋提供）

四年前從文物修復師轉職當房仲的蕭智仁，今年升任店長。過去在南投家鄉工作，月領四萬多，在當地已屬高薪，但因太太在台北擔任教職，不想家人分隔兩地，他將南投房子賣了上台北一家團聚。但已年屆 40 的蕭智仁，大齡轉職實屬不易，台北工作機會雖多，但應徵者也多，他想起當初找賣房子時，有看到永慶房屋的招募廣告，提供前九個月每月五萬元的保障，加上自己的房子也是永慶幫忙賣掉，服務很到位，就決定投履歷試試看。

蕭智仁說：「大齡轉職『保障』真的很重要，雖然很信賴『永慶』品牌，但我還是做足功課，發現永慶房屋提供前九個月每月 5 萬元，是目前業界最優的保障，再加上 360 小時的教育訓練、一對一的師徒達人培育制度，及著名的團隊相挺文化，對我這樣的轉職者來說，都能讓我工作迅速接軌，在經濟上對自己、對家人也有保障，因此讓我決定到永慶房屋開創第二高峰！」

在加入第三年時他換了大房子，讓全家更舒適；今年蕭智仁更晉升店長，薪資福利是過去 2 倍以上，他以過來人的身分鼓勵轉職者：「付出與收獲你都能看到，加入永慶房屋是最棒的選擇。

福利制度完善 落實聰明工作健康生活職場

塗振宏經理表示：永慶房屋持續朝著讓同仁實踐「聰明工作，健康生活」目標前進；大手筆育才留才，提供每人每年最高 250 萬元的幸福成家基金，更每年舉辦海外獎勵旅遊、籃球、壘球及羽球等運動賽事，協助員工朝向圓滿的人生邁進。邁向 2019 年，永慶集團全台開出 5 千個名額，廣邀有熱情、有夢想的年輕人加入。

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