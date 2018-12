長榮航空今發表全新機上服務 攜手吳季剛等國際級大師打造飛行時尚

為了提供旅客全新的飛航體驗 ,長榮航空 (2618) 今(27)日舉辦「長榮時尚新態度,全新服務升級發表會」,攜手享譽國際的知名時裝設計師吳季剛、素有廚界教父之稱的百年譚廚傳人黃清標以及人氣名店 Yellow Lemon(黃檸檬)的藝術甜點魔法大師 Andrea Bonaffini(安卓歷亞.柏諾菲尼),打造全新機上餐飲及舒眠備品的尊榮服務,共同開創長榮航空服務新格局。長榮航空孫嘉明總經理表示,What’s Next 是長榮航空一直以來非常重視的核心議題,如何不斷超越期待,提供給所有旅客更好的服務,是長榮航空努力追求的目標。為帶給旅客更美好旅程,2017 年推出了新制服,以嶄新形象服務旅客,2018 年導入全新的波音 787 夢幻客機,此次特別邀請吳季剛、黃清標、Andrea Bonaffini 三位不同領域的國際級大師親自操刀,並搭配全新機上餐具、過夜包及舒眠備品等,2019 年長榮航空將帶給旅客耳目一新飛行時尚體驗。



為讓旅客在長途旅行時可充分休息,長榮航空力邀設計大師吳季剛,量身打造專屬時尚睡衣。吳季剛選擇較為溫暖且平易近人的藍色以及灰色,做為兩款睡衣的主色系,加入亮黃、霓虹黃的美式跳色設計,融入精品洋裝的斜高領四扣設計,打造出時尚、舒適又兼具機能性的頂級舒眠體驗。新款睡衣將於 2019 年 1 月中旬起於全航線過夜航班上提供。



在機上餐飲為機艙服務中極為重要的一環,長榮航空特別與「亞洲廚界教父 - 黃清標」合作推出百年譚府官宴,設計機上四季菜單,以台灣在地食材結合百年傳承工序,傳達「百年經典更為時尚」的理念。明年 1 月起,搭乘皇璽桂冠艙自台北飛往紐約、洛杉磯、舊金山正餐航線的乘客,都能品嘗道地的譚府官宴的經典味道。



為帶給旅客們全方位的味蕾饗宴,長榮航空特別與人氣甜點名店 Yellow Lemon 合作,讓飛行充滿藝術甜蜜的美好氛圍。有「藝術甜點魔法大師」稱號的 Yellow Lemon 義籍主廚 Andrea Bonaffini 曾獲得義大利甜點大賽冠軍,以 The conquest of simplicity 的創作精神,明年 1 月起,於台北出發前往巴黎、維也納及布里斯本航線的皇璽桂冠艙 / 桂冠艙上提供。



除將機上餐飲及舒眠備品升級並融入時尚外,長榮航空新年度也推出全新餐具,以新加坡知名品牌 Luzerne 簡潔優雅的骨瓷餐具搭配新款機上餐布,更能襯托出餐點的色香味。



為豐富旅客美好旅程,德國 RIMOWA 過夜包也推出第九款全新色系,該品牌熱銷款「寶石紅」,並輔以乳白色拉鍊車邊,展現高雅古典之美。為滿足不同旅客的需求,並與義大利時尚品牌 Salvatore Ferragamo 首次合作獨家過夜包款,包底別出心裁地展現「台灣古早馬賽克花磚」圖騰,為國際當代時尚與台灣在地藝術文化的巧妙結合,讓旅客從容優雅的度過機上時光。新款 RIMOWA 寶石紅過夜包及 Salvatore Ferragamo 過夜包分別於去程及回程航班上提供。