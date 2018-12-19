油價重挫至一年新低及農曆年旺季激勵 長榮航及華航股價展翅高飛

受到市場懷疑石油出口國履行減產承諾，加上美國原油庫存與產量持續攀升引發供給過剩疑慮，國際油價 18 日盤中大跌逾 4%，創一年多新低價，對於用油極大的航空公司，成本大幅節省，加上即將來臨的新年及農曆春節各有 4 天及長達 9 天的假期，許多國人將出國旅遊及台商返台熱潮，搭上客運旺季需求，航空雙雄 2 月的平均訂位率達九成，包含長榮航 (2618) 及華航 (2610) 股價走揚。不僅客貨運傳出好消息，油價重挫也讓航空業成本大省，法人推估，華航一年用油約 1,800 萬桶，長榮航一年用油量約 1,472 萬桶，燃料用油占成本平均約三成，今年第二季開始油價衝破三成，華航光一年燃油成本增加近百億元，隨著 10 月油價下跌，但因航空燃油價格會遞延約一兩個月，因此油價下跌的效益將在明年第一季開始顯現。



今年油價曾一度逾 80 美元，法人推估華航一年購油成本比去年增加近 100 億元，長榮航增加近 70 億元，油價上漲侵蝕今年航空業者的獲利；不過，隨著油價 10 月開始下跌後，平均跌幅已約三成，華航一個月油料成本省下約 10 億元，長榮航成本也減少近 8 億多元的油料支出，隨著油料成本減少，有利航空雙雄明年第一季獲利。





