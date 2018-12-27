美股暴跌的幕後黑手：算法？被迫拋售的共同基金？還是ETF？

臨近年末，美國股市愈加放飛自己，玩起了令人驚心動魄的「雲霄飛車」。

先是經歷了 08 年金融危機以來表現最糟糕的一周，緊接着又陷入「史上最慘烈平安夜」，三大指數全線跌入熊市，之後又馬不停蹄地創出近十年來最大收盤漲幅，道指史無前例地狂漲了 1000 多點。

相比於空頭回補、抄底買入等反彈動力，很多人更關心的問題是：美股近日為何暴跌？

對此，華爾街日報援引摩根大通的研究結果指出，大約有 85% 的交易都來自算法交易，創造了空前龐大的交易規模。使用量化程序最多的是對沖基金，此類交易占到了美股總交易的將近三成。這種自動化交易在牛市中以驚人的速度成長壯大，卻未曾經歷過真正的長期下跌的嚴峻考驗。

華爾街日報引述管理着 Eagle』s View Capital Management 的 Neal Berger 稱，市場價格變動的速度和程度可能被計算機和量化模式驅動的交易放大了。人類的反應不會這麼迅速和粗暴。

雖然高頻交易和程序化算法交易往往在這種時候被拉出來當做下跌的元兇，但請不要忘記一個重要的市場參與者——共同基金（mutual funds）。

共同基金早在聖誕節前一周就遭遇了大規模贖回。截至 12 月 19 日的一周，美國共同基金遭受了接近創紀錄的 562 億美元的贖回，幾乎與 11 月主動投資基金的總贖回量持平。根據彭博社的數據，這是自 2008 年 10 月 15 日當周結束以來共同基金髮生的最大規模資金外流。

這就是說，為了滿足歷史級別的龐大資金贖回請求，共同基金不得不拋售股票持倉，恰逢當前市場流動性已處於歷史低點，基金拋售使得價格急劇下跌，從而加重了股市下挫。

基於上述理由，美國金融部落格 Zerohedge 認為，上周的美股暴跌真正的推手是共同基金的被動拋售。

除了共同基金之外，ETF（交易所交易基金）也在市場下跌時廣受指責。巧的是，上周 ETF 也遭遇了大規模資金流出，投資者從 SPDR 道瓊斯工業平均 ETF 信託中撤出 10 億美元，流出額創今年第二高。而上周道指累計下跌 6.9%，為十年來最差單周表現。

FPA Capital 掌舵人 Arik Ahitov 和 Dennis Bryan 也認為，ETF 不僅導致了股票價格的扭曲，也帶來了巨大拋售風險，是市場面臨的「大規模殺傷性武器」。由於被動投資根本不具備價格發現功能，當市場下行時，曾經被盲目買入的股票，也很有可能遭遇盲目賣出。

橡樹資本創始人 Howard Marks 在今年 6 月發表的投資備忘錄《無人投資能走多遠？》中，就 ETF 給流動性造成的衝擊提出警告：如果出現負面消息或者投資者情緒低迷導致市場下跌，ETF 的持有者可以售出市佔率，但這個價格未必是理想的出售價。交易價格可能較底層資產價值大打折扣，或者可能遠低於市場穩定時的交易價格。

不過，Vanguard 集團主動 / 被動投資研究主管 Jim Rowley 並不贊成「被動投資基金是熊市推手」這一觀點。

Jim Rowley 稱，雖然在資產管理領域被動型基金比例日益增大，但是在巨大的資本市場面前，指數基金只占據很小的市佔率。「指數基金只是作為市場參與者參與其中，並不是市場下跌的驅動者。」