逢低抄底？美股內部員工買入規模創近八年新高

在美股瀕臨徹底轉熊之際，美國企業內部員工卻顯示出抄底跡象。

內部員工包括董事會成員、普通員工等，在股價上升階段，內部員工買進公司股票並不意外。不過，如果內部員工認定公司股票低估，也會激發購買行為。

在天量的公司庫藏股推動下，內部員工一直是美股市場堅實的賣出力量。美國證監會委員 Robert Jackson 較早時候的研究顯示，2017 年和 2018 年初，385 起股票庫藏股計劃公布後，內部員工的賣出比例翻倍有多。

不過，情況在近兩個月發生了變化。Washington Service 截至 2018 年 12 月 21 日的數據顯示，美股內部員工的買入 / 賣出比例已經達到了 2011 年 8 月以來的高位。今年 10 月以來，內部員工的買入就開始顯著超過賣出，與美股的下跌時點恰好吻合。

「投資者充分了解自身企業微觀層面的表現，」彭博援引 McQueen Ball & Associates 公司 首席投資官 Todd Fungard 觀點稱，「這是一個好信號，商界領袖仍然認為公司股票有需求，也樂於在頭條風險下買進自家股票。」

內部員工提高持股，通常被認為是公司業績預計向好的樂觀信號。內部員工相信公司的經營良好，利潤有望提高，因此選擇買進公司股票。

臨近年末，美股也在進入庫藏股空窗期。野村證券跨資產策略主管 Charlie McElligott 提示，標普 500 指數 75% 的庫藏股將在 12 月 26 日前「退出市場」 （75% 的庫藏股將在 2 月 6 日重回市場），而銀行股近期的下跌就是因為，該行業已經在 12 月 5 日提前進入庫藏股空窗階段。

上一次內部員工激進買入的 2011 年，恰是在美股逐漸從 2009 年 3 月的低點反彈近一倍後的回調期間。在後來的兩個季度中，標普 500 指數均漲超 10%。