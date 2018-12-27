全球經濟強勁 服飾成長8% 居家裝潢增 9%

據跟踪消費者購買的初期數據，零售業今年擁有 6 年來最好的假日購物季節。萬事達 Mastercard (MA-US) 的 SpendingPulse 表示，從 11 月 1 日至聖誕節前夕，美國零售業銷售額增長了 5.1%，超過了 8500 億美元。

該公司通過各種形式的支付來監控商店和網上消費。萬事達還表示，該時間段內的在線銷售額比一年前增長了 19.1%，這與此前假日季節電子商務增長強勁的早期報告一致。

雖然股市最近波動大、華爾街對經濟可能放緩、以及部分政府關閉，但消費者的擔憂似乎暫時有所退卻。Saks 前執行長、現任萬事達顧問 Steve Sadove 表示，消費者信心仍然強勁，轉化為強勁的零售業績。在過去的幾周里，「許多零售商能夠為消費者提供他們想要的東西」。

數據顯示，這個假日季節零售業中一些最強勁的行業包括服裝和居家裝修。從 11 月 1 日到 12 月 24 日，服裝銷售額增長近 8%，這是自 2010 年以來的最佳漲幅。

與此同時，居家裝修支出增長了 9%。然而，電器類產品下滑 0.7%。

服飾品牌 Lululemon (LULU-US)、Abercrombie & Fitch (ANF-US)、和 Old Navy (GPS-US) 等，都已經開始給予信心，看到黑色星期五週末的強勁銷量。分析師表示，服飾企業 2018 年在各方面都有所進步，無論是管理庫存或保持產品分類的新鮮。

然而，零售諮詢商 Customer Growth 總裁 Craig Johnson 表示，並非所有服裝業都做得很好。過去幾個月來最大的增長都來自於運動服飾業如 Nike (NKE-US)，及 TJ Maxx (TJX-US) 等低價服飾業。

萬事達數據發布之後，其中一些股票週三飆升。Gap 上漲 4.62%、Abercrombie 上漲 10.45%、Ross Stores (ROST-US) 上漲 7.20%、Burlington Stores (BURL-US) 上漲 6.74%、Kohl's (KSS-US) 上漲 10.18%、Lululemon 上漲 8.30%、TJMax 漲 5.28%、連梅西百貨 (M-US) 都上漲 7.03%。

Abercrombie 股價趨勢圖

與此同時，像沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 的大型零售商雖然已經在他們的網站上做投資，但大部分在線購買仍在亞馬遜上進行。據追踪在線零售商市場份額的 Edison Trends 稱，亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 在 12 月 1 日至 12 月 19 日期間對其他大型零售商佔網購的份額，高達 81%。

萬事達表示，美國百貨業似乎不見起色，從 11 月 1 日到聖誕節前夕銷售額下降了 1.3%，其中一些下降歸因於店面關閉等因素。但百貨業的在線表現不賴，在聖誕節前夕，該區塊的電子商務銷售額增長了 10.2%。