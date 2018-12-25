2019年起 JXTG控股將在東京首都圈展開瓦斯零售業務

日經報導，日本最大石油集團 JXTG 控股 (5020-JP) 預計自 2019 年 1 月起，於首都圈 (東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，一都三縣) 向一般家庭用戶提供瓦斯供氣服務，預估價格將比東京瓦斯 (9531-JP) 便宜約 4%，瓦斯價格競爭，將更趨白熱化。

有關 JXTG 的瓦斯零售價格，以一家四口的家庭每年需支付 7.4 萬日圓的瓦斯使用費來計算，將會比使用東京瓦斯便宜 3000 日圓左右。預估將會是業界最低價。如果是使用地板暖房方案的用戶，費用將比東京瓦斯便宜約 7%。

JXTG 將向東京電力控股 (9501-JP) 採購瓦斯，支付東京瓦斯管線使用費，來展開瓦斯的供氣服務。也計畫與這些合作業者，展開汽油的銷售業務。計畫先從首都圈展開服務，接著再進軍日本關西地區及中部地區。

日本在 2017 年春天，開放瓦斯零售市場的自由競爭。東京電力在同年加入首都圈戰局，中部電力 (9502-JP) 與大阪瓦斯 (9532-JP) 也在 2018 年 4 月共同出資投入這個市場。日本關東地區的瓦斯用戶約有 1000 萬，在開放市場自由競爭 1 年半後的 2018 年 9 月，有 4.5% 的用戶跳槽到別家業者。而 2016 年春天開放自由競爭的電力市場，在開放的 1 年半後，日本全國約 8% 的用戶選擇了其他家電力公司。

JXTG 在 2018 年 3 月期的整體營業利益為 4800 億日圓，是東京電力控股的 1.7 倍。由於日本國內對石油的需求將會愈來愈少，擁有豐富資金的 JXTG 希望透過擴展電力與瓦斯業務，來獲得更多的客戶。而東京瓦斯也意識到被挖牆角的問題，希望透過瓦斯與電力的套裝銷售來鞏固客源。

JXTG 今 (25) 日在東京股市的表現，下跌 5.49% 收 537 日圓。