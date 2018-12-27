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〈美股反彈千點〉美股大漲背後：640億美元買單可能扮演重要角色

(圖:AFP)
(圖:AFP)

就在史上最糟的聖誕節前暴跌之後，聖誕老人才慢吞吞進入股市，送來道瓊史上最大單日漲點的大禮。但有分析認為，大型退休基金的進場，可能是拉動股市強升的重要力量。

據金融部落格《Zerohedge》推估，來自美國企業退休基金的 640 億美元的大買單，帶來了週三 (26 日) 的強彈。

富國銀行 (Wells Fargo) 近日表示，美國確定提撥制 (defined-benefit) 退休基金，需要在季底及年底調整其投資組合，以實現再平衡。以今年的態勢，退休基金需要增加股票投資，減持債券。而他們預估，這類退休基金涉及資金量大約 640 億美元，是歷史上規模最大的一次。

富國銀行解釋，今年第 4 季與 12 月，股市與債市表現的巨大差異，帶來了股市年底無可避免的大買單。富國銀行退休基金的股票資產，在第 4 季大跌 14%，僅 12 月就跌了 8.5%。相較之下，國內總債券指數的單季總回報率約為 1.6%。考慮到本季度末投資級企業債的選擇權調整後信用利差 (Option Adjusted Spread,OAS) 擴大近 40 個基點，說明退休基金中債券資產和股票資產的表現差距將變得更大。

因此，為了進行季末投資組合再平衡，確定提撥制休基金需要在年底前增加最多 640 億美元的持股。

(圖表取自Zero Hedge)
(圖表取自 Zero Hedge)

富國銀行分析師 Boris Rjavinski 在報告中表示，退休基金可能需要在美國大型股和小型股上分別增配 350 億美元和 210 億美元，對其他已開發國家股票的資金配置規模，可能只有 90 億美元。這是因為美股近期的表現落後於全球股票和新興市場股票。

與此同時，退休基金在債券部分，可能會出現 570 億美元的大量外流。

以週三的交易量來看，美國股票市場的交易量上漲至 95 億股，比 12 月 26 日前 4 天的交易量，都高了兩倍有餘，但較一般交易日的平均僅略多。

National Alliance Securities 國際固定收益主管 Andrew Brenner 提出了類似的觀點，他說：「就我們來看，這解釋很簡單，就是資產重新配置在今天發生。由於正處今年流動性較低的時候，帶來巨大波動不令人意外。」

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