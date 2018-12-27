〈美股反彈千點〉美股大漲背後：640億美元買單可能扮演重要角色

就在史上最糟的聖誕節前暴跌之後，聖誕老人才慢吞吞進入股市，送來道瓊史上最大單日漲點的大禮。但有分析認為，大型退休基金的進場，可能是拉動股市強升的重要力量。

據金融部落格《Zerohedge》推估，來自美國企業退休基金的 640 億美元的大買單，帶來了週三 (26 日) 的強彈。

富國銀行 (Wells Fargo) 近日表示，美國確定提撥制 (defined-benefit) 退休基金，需要在季底及年底調整其投資組合，以實現再平衡。以今年的態勢，退休基金需要增加股票投資，減持債券。而他們預估，這類退休基金涉及資金量大約 640 億美元，是歷史上規模最大的一次。

富國銀行解釋，今年第 4 季與 12 月，股市與債市表現的巨大差異，帶來了股市年底無可避免的大買單。富國銀行退休基金的股票資產，在第 4 季大跌 14%，僅 12 月就跌了 8.5%。相較之下，國內總債券指數的單季總回報率約為 1.6%。考慮到本季度末投資級企業債的選擇權調整後信用利差 (Option Adjusted Spread,OAS) 擴大近 40 個基點，說明退休基金中債券資產和股票資產的表現差距將變得更大。

因此，為了進行季末投資組合再平衡，確定提撥制休基金需要在年底前增加最多 640 億美元的持股。

(圖表取自 Zero Hedge)

富國銀行分析師 Boris Rjavinski 在報告中表示，退休基金可能需要在美國大型股和小型股上分別增配 350 億美元和 210 億美元，對其他已開發國家股票的資金配置規模，可能只有 90 億美元。這是因為美股近期的表現落後於全球股票和新興市場股票。

與此同時，退休基金在債券部分，可能會出現 570 億美元的大量外流。

以週三的交易量來看，美國股票市場的交易量上漲至 95 億股，比 12 月 26 日前 4 天的交易量，都高了兩倍有餘，但較一般交易日的平均僅略多。

National Alliance Securities 國際固定收益主管 Andrew Brenner 提出了類似的觀點，他說：「就我們來看，這解釋很簡單，就是資產重新配置在今天發生。由於正處今年流動性較低的時候，帶來巨大波動不令人意外。」