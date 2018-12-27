美股盤中─道瓊一度跌回282點漲幅 華爾街持續劇烈波動

美國股市週三大幅波動，道瓊工業平均指數清除了早場 282 點的大幅漲幅，反轉走低，而後再反彈上揚。華盛頓的動盪，及擔憂聯準會 (Fed) 升息，使得投資人態度謹慎。

分析師說，問題在於川普總統不斷創造大量的不確定性。儘管股市已有逢低買進的機會，投資人却裹足不前。

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道瓊工業平均指數上漲 146.17 點或 0.67% 至 21938.37。

Nasdaq 指數上漲 92.59 點或 1.44% 至 6285.51。

S&P 500 指數上漲 24.40 點或 1.04% 至 2375.50。

週一，美國股市大幅下跌，出現了史上最糟的平安夜跌勢，S&P 500 跌進了空頭市場。S&P 500 自 9 月 21 日所創記錄高點下跌了 20.06%。

美國財政部長梅努欽於上週末打電話給幾家美國大型銀行執行長，隨後發布聲明說，各銀行均證實流動性充裕，可提供消費者與企業貸款。但週一，美國股市却大幅下跌。

週一，一位財政部官員說，梅努欽打電話並發布聲明，是因上週股市動盪，因而採取的預防措施。然而，該措施却引發了市場的混亂。

分析師說，梅努欽的電話其實並無必要，反而引發投資人懷疑銀行是否出現流動性危機。如果出現了流動性危機，在 Fed 近來的會議記錄為何未曾提及。

週一股市大跌，亦是因川普再度發布推文，抨擊 Fed，並稱 Fed 是經濟中的唯一問題。

週二，川普又說，Fed 升息速度太快。川普今年對 Fed 貨幣政策多所批評，Fed 今年已四度升息。

上週開始，美國政府已部份關門。川普政府與國會領袖在美墨邊界圍牆預算問題上，陷入僵局。川普說圍牆對國家安全極為重要，反對人士則指出，圍牆並無法解決美國的移民問題。