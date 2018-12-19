〈房產〉經濟成長放緩及房市供給量增加 永慶估明年價格盤整

明年全球經濟成長放緩，經濟擴張面臨下行風險，房仲業也不敢對於明年房市過度看多，永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (19) 日表示，美中貿易爭端未解，明年衝擊恐逐漸顯現，影響全球經濟成長，同時也牽動貨幣政策走向，預估明年全台房市「價盤整、量持平或小幅上升」。

葉凌棋並預估 2019 年全台房屋移轉棟數，估約持平 28 萬棟或小增到 29 萬棟，年增幅 3% 內，而 2019 到 2021 年這 3 年全台房市供給量明顯增加，市場賣壓不容忽視。

在市場面來看，葉凌棋指出，全台房市受新建待售餘屋、使照、建照爆量影響，房市供給量大增，預期賣壓仍重。此外，2019 年下半年總統大選將熱烈展開，預期民眾購屋腳步放緩、轉趨保守，將壓縮房市交易量成長空間。

葉凌棋認為，經濟復甦動能趨緩，加上自住需求仍是市場主流，房價缺乏上漲動能，預期房價「盤整緩跌」格局不變，預期 2019 年房市「價盤整、量持平或小幅上升」格局。

葉凌棋說明，明年房市三高、總統大選的影響顯而易見，但美中貿易戰未來進展詭譎難料，轉向緩和或惡化，仍難以預測，將成影響 2019 年房市交易的最大變數，因此，葉凌棋預估，九合一大選選後房市買氣略有回溫，若明年貿易戰沒有明顯緩和，多空相互抵銷下，2019 年全年交易量與今年持平的機會高；若是貿易戰能朝向正面、和緩的方向發展，則房市交易量則有擴量空間，有機會上看 29 萬棟左右。

統計 2016 年全年至 2017 年上半年「新屋開工戶數」後，以 8 成推估 2019 年交屋量，葉凌棋估計，全台有 8 萬戶交屋潮將在 2019 年出現，假設在預售階段已銷售 5 成，那麼 2019 年也還有 4 萬戶新屋進入銷售市場。此外，依內政部統計，2017 年第 4 季統計目前市場屋齡在 5 年內、僅辦理第一次登記的新建餘屋量，高達 7.5 萬戶，兩者合計，顯示明年將有高達 11.4 萬戶新增供給量出現，若以七大都會區新屋交易總價來計算，待售總金額高達 1.4 兆元。