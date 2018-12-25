〈房產〉今年新屋開工數高雄量增逾5成居冠 建商看好市場需求

依內政部統計處資料顯示，今年全台前 10 月建物開工數量為 8.1 萬戶，高於去年全年的 7.6 萬戶，預估今年開工量將創近 4 年新高，一方面是開發商看好景氣信心回溫，另一方面是今年 1 月 1 日雨遮不登記後，搶舊制的推案陸續動工帶動。

全台今年以來新屋開工戶數大增，其中高雄市開發商心態最積極，今年前 10 月開工數量重回 1 萬棟，有機會寫下近 5 年來新高。

針對全台此新屋開工踴躍狀況，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，開發商從 2014 年景氣高檔反轉後，經過幾年修生養息，去庫存拚現金，讓利逐步去化手上餘屋，開發商也逐漸感受到現在產品規劃正確，價格有競爭力搭配合適的低自備方案，即使沒有投資客，也能吸引自用客目光，因此重新投入市場購買合適土地，加上今年 1 月 1 日雨遮登記制度變革，先搶照可保有雨遮登記，因此也出現一小波搶照潮。

今年前 10 月全台住宅動工量為 8.1 萬戶，預料全年會寫近 4 年以來新高，若以區域表現來看，開工量成長最高的區域就是高雄市，高雄市前 10 月的開工量就重回萬戶規模，至少較去年成長 5 成以上，有機會寫下近 5 年來新高。

曾敬德指出，近 2 年高雄的土地交易市場表現相當熱鬧，包括政府標售與民間交易，都可看到開發商積極買地，甚至還有北部建商南下買地推案，主要還是因為高雄房價基期較低，加上前瞻計劃等資源挹注，房市能見度高，因此建商開工量今年出現明顯量增。

此外，如新北市、台北市、桃園市與台中市，今年前 10 月住宅開工量也都比去年全年還高，顯示市場景氣復甦，開發商買地推案的信心回溫。

曾敬德表示，雖然開工量增也代表市場供給增加，但經過景氣修正後，開發商推案產品規畫，會更符合自用客實際需求，部分區域也面臨住宅老舊問題，新的供給量釋出反而可以紓解市場壓力，讓購屋人可以有更多新的房子可選擇。