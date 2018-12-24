〈房產〉全國仲介聯合會：明年全台房市推案仍將逾1兆元

全國不動產仲介經紀商業公會全聯會理事長林正雄今 (24) 日指出，奢侈稅上路影響房市，2016 年全台買賣移轉棟數 24.5 萬棟創新低，預期明 (2019) 年房市將有三低一高趨勢，三低包括「低利率」、「低自備」、「低總價」，及「高 CP 值」。

林正雄強調，11 月底完成的全台九合一選舉，「拚經濟」為主軸的選戰策略大獲全勝，預期明年社會氛圍重回和諧，整體經濟及不動產市場將回歸穩定，明年全聯會選定以「亮」作為代表字。全台新建案前 3 季推案金額已超過 8000 億元，今年全年將超過 1 兆元，預估明年推案量也將在 1 兆元之上。

林正雄說，2011 年奢侈稅上路，造成房市交易量下滑，2016 年房地合一稅上路外加暴衝的房屋持有稅，對房市造成嚴重的傷害，當年交易量為 24.5 萬棟創史新低，相較 1996 年最高峰 50.9 萬棟，交易量已腰斬。

房屋持有稅和房地合一稅，使得不產場與國內商業經營環境受到諸多影響，房屋稅與地價稅的大幅暴增，嚴重影響商業經營、都更推動、地上樣招標民眾換屋意願，建議政府廣納產業意見，廢除不利稅制，為全台創造興利的交易規範。

高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤指出，高雄是矚目的焦點，韓國瑜選上市長後，個案帶看率增加 1-2 成，不少業主開始惜售，沉寂已久的高雄房市將有帶動效果。而早期台灣錢淹腳步，北、高兩市房價一樣，相信韓國瑜後，各種產業鏈都會動起來，目前海內外都在注意新任市長韓國瑜動向，未來發展也獲看好。

台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長黃文雄表示，北市未來豪宅市場每坪突破每坪 300 萬元指日可待；以全亞洲市場角度來看，台北市房價在全亞洲裡仍處於相對低點，預期明年度台北市房市將呈量溫價軟，如屋主願意讓利，就可以成交。