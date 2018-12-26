〈生醫投資論壇〉林榮錦：新藥成敗關鍵有三 研發速度、風險與現金流

經濟日報今 (26) 日舉行生醫產業大投資論壇，晟德 (4123-TW) 董事長林榮錦表示，研發新藥不僅投資成本高、資金大、投資期長且風險高，但許多大廠都只看到新藥利益，沒有衡量風險；林榮錦強調，製作新藥要成功，新藥研發的速度、風險與現金流三項是成敗關鍵，如何掌控好這些因素，考驗新藥廠商的能耐。

林榮錦指出，以晟德為例，策略有三點，第一是尋找國內外專業的投資夥伴，不論是長期合作還是共同投資，都能靠「結盟」產生更大影響力；其次是經營不同領域的人脈，將來能夠進入跨領域產業的投資，同時也能幫助集團朝多角化的經營前進；最後，須在投資前期就確認策略跟定位，在公司營運穩健的狀況下，尋找適當出場時機，持盈保泰。

晟德旗下原本有三家子公司，分別為順天、晟邦與柏康，之後合併成順天醫藥 (6535-TW)，林榮錦說明，初期也遭遇到困難，但林榮錦決定將目標鎖定 LT3001 的中風藥與 SDE 長效止痛劑，將其他的細項放棄，將順藥定位成致力於神經、腫瘤與炎症新藥開發的公司，確認定位後，再加入商業模式的配套，成功讓順天醫藥紮穩馬步，並在生醫市場中擁有地位。

林榮錦說明，適當的投資對於新藥領域來說是最重要的一點，在合適的時機點授權或共同投資、取得藥證慢慢增值，才能在新藥領域走出一片天。