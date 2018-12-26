〈信邦法說〉今年EPS估6元以上可望創新高 明年業績年增雙位數

信邦 (3023-TW) 今 (26) 日召開法說，董事長王紹新看好明年在工業以及車用相關應用成長下，業績可望有年增雙位數，法人預估，信邦今年每股純益約落在 6-6.5 元締新猷，明年首季則估將季增。

王紹新表示，明年雖然有貿易戰的不確定因素，但有幾個工業客戶發動併購，下單力道因此增強，加上陸續推出新品，預計明年工業應用將成為公司營收成長的動能。

此外，車用方面，王紹新表示，目前切進陸系客戶，並成為唯一的供應商，主要供應電動槍等充電裝置，而預計明年該客戶出貨量將達到數萬輛台，也將推升車用產品出貨成長。

綠能產品線方面，由於各國政府補貼陸續取消，王紹新估計，明年雖可維持成長，但成長力道恐不若今年強勁，不過台灣即將建置離岸風機，目前得標的廠商均為信邦的客戶，未來可望挹注業績表現。

法人預估，信邦今年第 4 季營收約落在 38 億元，全年營收將突破 155 億元，淨利率可望持穩 9%，每股純益則約 6-6.5 元之間，而明年在工業、車用帶動下，整體營收可望年增 1 成之上，明年首季也估較本季成長。

信邦今年各項產品比重，通訊產品約佔 30%、工業產品 27%、綠能產品 24%、車用航太產品 10%、醫療產品 9%，而今年成長最大的為綠能以及醫療產品線。