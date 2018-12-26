俄羅斯能源部長：油價2019年上半應更穩定

俄羅斯能源部長諾瓦克 Alexander Novak 週二 (25 日) 表示，本季度油價下跌超過三分之一，預計將在 2019 年上半年變得更加穩定。

石油輸出國組織 OPEC 和俄羅斯領導的其他大型石油生產國本月初同意從 1 月起將原油總產量減少 120 萬桶 / 日，以阻止油價下跌。

Novak 在接受 Rossiya-24 電視採訪時說道，「我認為，在上半年，由於 OPEC 和非 OPEC 成員國今年 12 月的共同努力，情況將更加穩定，更加平衡」。

他還表示，沒有提議與 OPEC 舉行特別會議，並將油價下跌歸因於宏觀經濟因素。「這些是基本因素。冬季需求減少，當然還有宏觀經濟，因為我們已經看到年底全球經濟活動下滑和股市下跌」。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

對於上次與 OPEC 合作的兩年來 (約 2016 年年底)，Novak 表示，俄羅斯至少額外獲利了 1200 億美元。「這就是為什麼評估與 OPEC 國家合作對整個國家的有效性至關重要」。

據了解，Novak 這次公布的數字與前幾次公布的略有不同，因他曾於 12 月 13 日告訴 Rossiya 24 電視頻道，自協議簽署以來，俄羅斯石油公司又獲得了 2 兆盧布 (約 290 億美元)，而聯邦預算收到了約 5 兆盧布 (約 729 億美元)。