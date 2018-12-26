川普拒絕妥協：沒有邊境牆 政府不會重新開門

周二美國金融市場休市一天，美國總統川普又「毫無意外」地承包了當日的新聞熱點。

他雖然表態稱，對 50 億美元的邊境牆撥款談判「持開放態度」，但是美聯社等主流媒體都發現，川普在政府關門事宜上拒絕妥協，表態稱「直到有一堵牆前不會重新開門」。

12 月 25 日是西方聖誕節，也是美國聯邦政府部分停擺第四天。據美國政府雇員聯合會統計，受此影響，42 萬名聯邦政府公職人員必須無薪工作，還有 38 萬人必須停薪留職。彭博社分析認為，本次政府關門很奇特的一點是，沒有信號顯示白宮與國會想要儘快解決這個大問題。

川普周二對美軍發表了節日講話，態度依舊強硬地表示「我們仍然需要邊境牆，移民仍在流入美國，需要通過建設邊境牆來幫助國家安全」。他在白宮橢圓形辦公室接受記者提問時也表示，在獲得邊境牆、柵欄或障礙物的撥款之前，聯邦政府不會結束停擺狀態：

「我不能告訴你們何時政府會重新開放，但是我可以說，除非我們有一堵牆或柵欄——不管你叫它什麼——否則政府不會開放。隨便民主黨稱呼『邊境牆』什麼名稱，但都是同一件事情，是阻止人們湧入美國和阻止毒品進入的屏障。」

川普的口氣也出現一些軟化的跡象。例如他稱，對 50 億美元邊境牆撥款的談判「持開放態度，但是情況很複雜」，以及在描述邊境牆時，增加使用了「柵欄或障礙物」等國會民主黨此前同意撥款的邊境防禦細節。

但整體來說，川普對邊境牆的態度算是「毫不妥協」。本周一，他曾在社交媒體宣布，剛剛簽署了一份在得州再建 115 英里長邊境牆的合約，「我們已經在建造和整修很長英里的邊境牆，有些已經完工。民主黨必須結束政府關門，完成撥款。」 周二晨間，他還在聯邦政府「尋找聖誕老人」活動期間重申了加強邊境安保很有必要。

談判現狀焦灼：一堵邊境牆引發的危機

美聯社指出，川普認為只有建設美墨邊境牆才能阻擋非法移民和毒品流入美國，「沒有一道屏障（barrier）就做不了這個，沒有一堵牆（wall）就無法實現這個目標。」《華爾街日報》發現，國會民主黨想要增加對科技的使用來控制邊境安全，而不是修建實體牆。但川普認為，不建牆等於浪費對邊境安全的撥款，無人機和技術只是「小打小鬧」。

一個確定的事實是，美國政府 40 年來首次一年內三次關門的現狀，是由於白宮與國會就建牆撥款的根本分歧造成。川普認為，民主黨人也同意增強邊境安全，反對建牆單純是因為這是他本人的競選口號。國會兩院民主黨領袖則在周一聯合發表聲明稱，白宮內部混亂是談判無果的主因：

為了結束政府關門，來自同一個白宮的不同人士對總統將接受什麼、不接受什麼發表了不同的看法，這使得人們不可能知道他們在任何給定時刻的立場。總統希望政府關門，但他似乎不知道該如何脫身。只要總統受到眾議院自由黨團（註：極端保守共和黨）的指引，就很難看出他如何能拿出一個既能在參眾兩院獲得通過、又能結束政府關門的解決方案。

在建牆撥款的問題上，白宮的態度也出現過反覆：

12 月 11 日，川普與國會兩院的民主黨領袖就建牆一事公開爆發激烈爭論，川普曾放狠話說，自己「很自豪」用邊境安全的由頭讓政府關門。

12 月 18 日，白宮語氣有所軟化，新聞發言人桑德斯表示，白宮最終不希望關閉政府，「我們想要關閉的是邊境」。川普也在同日表態稱，現在討論聯邦政府是否會部分停擺還言之過早。

上周日、即美國政府停擺後的第二天，有國會民主黨助理透露消息稱，副總統彭斯為首的白宮團隊向參議院民主黨領袖 Schumer 提出替代方案，尋求權宜支出 21 億美元來令政府開門，是國會參議院 16 億美元議案和國會眾議院 57 億美元議案的中間選項，不過沒被接受。

12 月 22 日起的「政府關門事件」不論如何演進，很可能都對川普不利。民主黨將於 2019 年 1 月 3 日接管眾議院，最有可能成為下一屆眾議長的 Nancy Pelosi 已經表態稱，屆時會接受參議院通過的議案版本來令政府開門，將不包含建牆撥款：

而川普也未必會鬆口，因為邊境牆事關移民問題，這對川普 2020 年能否連任總統至關重要。