〈商億法說〉明年營運仍看增 惟美關稅若提升 恐侵蝕約5%淨利

高端家具商億 - KY(8482-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長謝智通指出，美中貿易戰目前關稅維持 10%，對營運沒有太大影響，但若提升至 25%，恐侵蝕約 5% 左右的淨利，但明年併入美、泰 2 家公司，加上拓展新客戶之下，整體營運仍可望優於今年。

商億目前主要生產基地為中國杭州，但銷售市場主要以美國為主，以營收佔比來看，光是北美市場占比就達 92%，其餘則是澳洲約 4%，歐洲約 2%。

謝智通表示，目前美國雖然課徵中國銷美的 10% 關稅，但透過調降售價 5% 爭取美國客戶訂單，將影響性降至最低，且由於美金兌人民幣匯率升值影響，目前評估對公司整體獲利衝擊有限。

但若明年美中雙方在 3 月協商未果，關稅從 10% 調升至 25%，謝智通表示，屆時降價幅度恐從 5% 提升至 10%，剩下 15% 則須由客戶負擔。

不過謝智通強調，若關稅提升，美國在地廠商進口布之類的原料也會受到影響，公司降價 10% 雖然會影響約 5% 的淨利，但還是能夠穩住整體市占率。

此外，加上併購的美國、泰國 2 家公司明年第 1 季將加入營運，加上澳洲、歐洲新客戶訂單下，他認為明年營運表現還是可望優於今年。

累計商億今年前 3 季營收 32.71 億元，年減 1.6%，稅後純益 7.23 億元，年減 10.6%，每股純益 7.08 元，前 11 月營收 40.24 億元，年減 2.8%。