【富蘭克林】利空衝擊，美股領跌全球股市

靠攏高債息的新興當地債，搭配防禦型的公用事業

十二月聯準會如預期升息一碼至 2.25%~2.5%，下調 2019 年升息次數從三次至兩次以及經濟增長預測，主席鮑爾並重申縮減資產負債表政策，惟不如市場預期的鴿派引發市場下跌。此外，白宮與國會兩黨無法就邊境牆資金達成協議，部分政府機關關門，美股下跌，也拖累歐股跌至兩年低點，各區域股市多下跌。總計十二月以來台灣金管會證期局核備的 1,034 檔境外基金 (股、債均含) 平均下跌 4.75%；其中 782 檔股票型基金平均下跌 6.63%，234 檔債券型基金平均上漲 0.21% (理柏資訊，台幣計價至 2018/12/21)。

利空籠罩加上假期交投清淡，美國股市近期出現恐慌性修正，短線信心不足下美股波動難免，但隨著股市急跌後已出現跟基本面背離跡象，評價面修正後也轉趨合理，預期將逐漸開始吸引低接買盤進場，有利元月行情展開。另一方面，觀察美股本波修正期間，新興當地債匯市已出現逆勢上漲的強勁表現，新興股市走勢趨穩，伴隨資金回流與中國政策做多，有利新興市場延續反彈氣勢。值此歲末年終之際，建議投資人趁機檢視並調整資產配置，提前卡位元月行情：核心配置首選全球政府債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，掌握高債息及匯兌收益空間。防禦型股票首選美國公用事業類股，看好其內需導向、景氣防禦及高股利特性；積極型股票則留意美股及大中華股票型基金震盪買點，搭配生技、科技或天然資源產業區間操作。

主要股票暨產業型基金：美股領跌全球股市，避險資產黃金受青睞

美國聯準會主席發言未如市場預期鴿派，美國政府部分機構關門、加上全球景氣可能放緩，拖累美股重挫，十二月美國股票及美國中小型股下跌 11.63% 及 14.29%，跌勢居前。而新興市場儘管前三季表現弱於成熟市場，惟歷經先前的估值下修後，反倒在第四季相對成熟市場抗跌。12 月整體新興市場表現優於成熟市場，個別國家中以印度股市在各區域股市中相對抗跌，雖然印度執政黨人民黨於三個關鍵省份失去執政權，央行總裁 Patel 意外宣佈辭職，但官方迅速指定資深官員 Das 接任央行總裁，國際油價下跌，投資人對於官方可望祭出如減稅等刺激政策寄予期待，印度基金 12 月小跌 1.01%。中國 11 月進出口數據不佳，加劇投資人對於中國經濟前景擔憂，中國改革開放 40 週年紀念演說中，未提及化解中美衝突、刺激經濟等政策，大中華基金下跌 5%。

產業方面，OPEC 將從 2019 年才開始減產、美中貿易情勢增添需求成長放緩擔憂、加以中國與歐洲經濟數據弱於預期，油價走弱拖累能源基金 12 月下跌 12.39%。另一方面，聯準會調降明年升息次數，及風險性資產走弱推升避險需求，金價創近六個月來新高，黃金及貴金屬基金月漲 7.84%，漲勢領先各類股。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，考量 2019 年及以後貨幣政策將不再如先前的寬鬆，我們的投資策略採取精選持股，基本面驅動的選股邏輯，密切關注通膨和市場可能的波動加劇。惟貿易和關稅的問題雖然持續攪動市場信心，但也許已經部分反映在公司的估值上，企業盈餘和毛利上揚支撐股市估值。在股票投資方面，投資團隊側重美國內需為主的產業，今年以來並逐步增加公用事業等防禦型產業的比重，降低貿易關稅衝擊以及因應近期的波動環境。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，相較新興市場大型企業因營收來源較為廣泛、受成熟市場等全球需求變動影響較深，新興市場小型股更受到當地經濟環境影響，包含國內需求、人口結構、當地政府政策變動等，因此新興小型股與大型股的曝險完全不同，營收來源更加側重於新興市場當地的內部需求，其股價走勢也不像大型股較易受到外資資金流動影響，表現有機會相對穩定，而這些成功的小型股可運用其當地優勢拓展國際市場，逐步擴張成長為中大型股，其中潛在龐大資本增值空間值得投資人以長線角度佈局。

主要債券及平衡型基金：美歐債券漲勢拉尾盤

中國華為首席財務長遭逮捕，聯準會主席鴿派態度不如預期，美國政府關門等利空因素引發賣壓，資金轉而追捧避險美債；義大利與歐盟就預算赤字達成協議，美歐債券全年漲勢拉尾盤，12 月分別上漲 0.88% 及 1.95%。新興市場強勢貨幣債也上漲約 0.95%，當地貨幣債漲跌互見，墨西哥央行如預期升息一碼至 8.25%，以抑制通膨。另外，市場正面看待 2019 年預算案，預估 2019 年的財政盈餘佔 GDP 比重將由今年的 0.8% 上升至 1%。土耳其央行如預期維持基準利率不變在 24%，惟公債標售情況不佳而下跌。油價大跌提振石油進口國的印度債上漲，新興市場當地貨幣債 12 月小幅上揚 0.15%。2018 年金融市場波動加大，操作難度更高，統計 2018 年各類型資產，年迄今績效僅有美國債券、亞洲債券及另類資產等三類維持正報酬。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，全球各類債券市場中，新興國家當地債市被低估的程度最高。新興國家體質已遠勝於數十年前，許多國家進行經濟結構調整，增強對於海外衝擊的防禦力。不過有些國家則仍然有結構失衡、不可靠的政府機制以及脆弱的經濟體質。因此，需要確實的分辨這些國家的差異性。展望 2019 年，釐清個別國家特有的題材更加重要，建議投資人可留意新興國家當地公債的佈局機會，看好拉丁美洲的巴西和墨西哥選後之政經改革題材，以及新興亞洲的印尼和印度評價面吸引外資回流之行情。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，投資人面臨風險不確定環境，加上央行續收緊流動性，預期市場波動度仍高且利率仍有上揚壓力，對沖策略是應對股債同步下滑的解決方案。隨著利率開始上升，固定收益投資人關注存續期間的風險，而各券種表現分歧將為相對價值策略創造投資機會。投資人不妨透過多元投資策略的方式，降低波動、提高投資組合多樣化。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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