搶年底房市旺季熱潮 渣打攻房貸市場 利率規費補貼雙管齊下

房市進入傳統旺季，銀行趁勢推出房貸優惠方案，渣打銀的「轉動幸福」，即日起到年底前，提供房屋轉貸或原屋融資利率最低可從 1.58% 起跳，以及地政設定規費補貼最高 8,000 元。另外，申辦「MortgageOne 靈活房貸」，也可享地政設定規費補貼最高 8,000 元。

根據中央銀行日前所公布的 10 月房貸餘額達新台幣 6 兆 9052 億元，月增 346 億元，續創歷史新高紀錄，主要為買賣移轉棟數增加所致，加上市場利率仍低，市場評估，在交屋潮的帶動下，房貸需求可望一路旺到年底。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，渣打銀行今年前 10 月房貸承做金額較去年同期成長三成以上，以渣打「轉動幸福」專案為例，在利率優惠與規費補貼的助攻下，申貸客戶逐年增加。

另一項房貸商品，抵利型房貸 -「MortgageOne 靈活房貸」與指數型房貸，也相當受到客戶歡迎，提供客戶節省利息的選擇，隨時存款至該房貸所連結之專屬存款帳戶，當薪資或其他存款轉帳後的存款餘額增加，計算房貸利息的本金就越低，且所節省的利息會優先償還貸款本金，扣抵的貸款本金增加，房貸還款年限便可縮短。

此外，「MortgageOne 靈活房貸」的另一個功能在於靈活變通，就像有個備用資金帳戶，除了存款可以抵利息，亦可隨時提取存款帳戶內之存款來做為投資資金或因應不時之需。



