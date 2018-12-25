美國制裁衝擊經濟成長 伊朗總統：我們絕不屈服

伊朗總統 Hassan Rouhani 今 (25) 日表示，雖然美國的制裁，已對人民生活與經濟成長造成衝擊，但伊朗政府絕不屈服。

美國於今年 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並要求其他國家，從 11 月 5 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

Rouhani 週二向國會提交明年度政府預算，金額為 4700 兆里亞爾 (rial)，約合 470 億美元。

Rouhani 稱，2019 年，將為公務員調薪 20%，預算當中有 140 億美元，用於提供政府雇員便宜的物資，例如食物、藥品等。

Rouhani 於國會演說時指出，美國希望藉由制裁，讓伊朗屈服，但他們並未得逞。

不過，Rouhani 也說，美國的制裁，已對伊朗人民生活、經濟成長，造成衝擊。

面對美國的經濟制裁，Rouhani 始終抱持強硬態度，他曾宣稱，伊朗不擔心美國的制裁措施，並強調，「美國想讓伊朗的原油出口降至零，但我們將繼續出售石油，藉以突破制裁。」

事實上，美國對伊朗的制裁力道，已略有減弱，暫時豁免台灣、中國、日本、南韓、印度、希臘、義大利和土耳其等 8 個國家，可繼續進口伊朗原油。