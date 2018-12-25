坦伯頓：阿根廷明年將引領新興市場反彈

《彭博社》報導，富蘭克林坦伯頓的資金經理 Michael Hasenstab 認為，儘管阿根廷比索為今年全球表現最差的貨幣之一，但該國明年有望引領新興市場資產的反彈。



Hasenstab 負責監管 350 億美元的富蘭克林坦伯頓全球債券基金，他以操作反向投注 (Contrarian Bet) 策略為名，除了阿根廷之外，他認為巴西和印度亦為投資機會。



阿根廷方面，Hasenstab 預測現任總統 Mauricio Macri 明年大選有望成功連任，並持續執行控制通膨、抑制預算赤字、穩定貨幣和刺激經濟增長的政策。儘管他近期面臨一些挑戰，如市場遭拋售、高通膨和經濟萎縮，但他的主要競爭對手前民粹主義總統 Cristina Fernandez de Kirchner，因貪腐被起訴。



今年新興市場股市跌入熊市，貨幣兌美元下滑，主權債殖利率飆升至 9 年新高，在情況看似跌到谷底之際，Hasenstab 開始看好一些新興市場國家，他以對陷入困境的國家進行賭注而聞名。

摩根大通 EMBI 主權債指數

Hasenstab 表示，投資者今年對聯準會的緊縮政策反應過度，資產已針對緊縮政策進行定價。與此同時，他認為明年美國和中國有望達成貿易停戰，如同美國與加拿大和墨西哥的貿易談判，這將有助於開發中國家資產的反彈。



以下是 Hasenstab 對 2019 年前景的看法：

聯準會政策

他認為新興市場資產針對聯準會緊縮政策進行大量定價，因此，若聯準會轉為偏向鴿派，對新興市場將會構成正面影響，他預期明年上半年新興市場將有不錯的價值。



美中貿易戰

股市是川普衡量情況的指標之一，在股市不斷下跌的情況下，美中貿易戰可能會出現一點變化。但美國和中國的貿易協議不會有快速的速解決方案，需要一些時間。“



歐元風險

歐洲的風險被低估了，投資者對歐元過有信心，2011 年時，各國達成政治共識援助希臘，然而現在的歐元區缺乏共識，富蘭克林坦伯頓有很高的歐元空單持倉部位。

新興市場須避開的區塊

富蘭克林坦伯頓目前在土耳其沒有任何投資，Hasenstab 指出，阿根廷得到國際貨幣基金組織 (IMF) 的紓困，並從中國取得重要的財政資源和互換額度，正在前往穩定的道路，然而土耳其的情況不同，該國沒有類似的政策，也並沒有獲得廣泛的國際支持。



Hasenstab 認為委內瑞拉毫無價值，該國面臨的問題已大於金融危機，而是陷入一場人道主義危機，該國的 ESG 排名墊底，且情況預期將變得更糟，以現況來看 Nicolas Maduro 將繼續執政，但最終需要發生變化。