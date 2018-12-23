〈2018大事回顧〉亞洲央媽升息潮

美國聯準會 (Fed) 實施緊縮貨幣政策，今年共升息 4 碼，將聯邦基金利率推升至 2.25%-2.5% 區間。而基於不同原因，今年許多亞洲國家搭上升息列車，展望明年，經濟學家認為，亞洲各國央行幾乎沒有原因再度升息。

馬來西亞

馬來西亞央行於今年 1 月下旬開響東南亞國家升息的第一槍，宣布將隔夜拆款利率調升 1 碼至 3.25%，為 3 年多來首度上調基準利率。隨著大選不確定性消退，以及經濟穩步增長，貨幣政策委員貨決定將貨幣寬鬆程度回歸正常化，以控制不斷攀升的家庭負債。

馬來西亞國家統計局公布數據，11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.2%，通膨增長緩於預期，儘管通膨在未來幾個月預期將攀升，經濟學家預測，該國央行將維持利率穩定一段時間，並專注於經濟增長可能面臨的風險。

印度

印度為主要原油進口國，通膨受到油價飆漲而急遽上揚，該國為抑制通膨與穩定印度盧比走勢，在今年 6 月進行 4 年多來首度升息，8 月則再度調升基準利率 1 碼，共將附買回利率上調 50 個基點至 6.5%。

印度 11 月通膨大幅放緩，11 月消費者物價指數的年增 2.3%，該國的基準利率則是 6.5%，使得印度實質利率維持在 4.2%。經濟學家認為，這可能驅使新任央行總裁 Shaktikanta Das 轉向鴿派立場，並可能在明年降息。

印尼

印尼央行於 11 月中旬再度宣布上調 7 天期附賣回利率基準利率 1 碼，此舉為今年 5 月以來，第 6 次調升基準利率升息，共計已升息 175 個基點，該國央行試圖控制經常性帳戶赤字問題與支撐印尼盾，以及減緩資本外流的力道。

近期因原油價格下滑，以及印尼第 3 季經濟增長略優於預期，印尼盾稍獲支撐，儘管如此，印尼盾兌美元今年跌幅仍高於 6%。

菲律賓

菲律賓今年通膨大幅攀升，11 月的消費者物價指數年增 6%，為了抑制通膨與支撐菲律賓比索，該國央行今年共升息 175 個基點，將隔夜借款利率調升至 4.75%。菲律賓比索兌美元今年跌幅約為 5%。

南韓

因南韓家庭負債不斷上揚、房價攀升，以及與美國的利率差距持續擴大，韓國央行為了防止資本流出，11 月底宣布將 7 天回購利率提升 25 個基點至 1.75%，為去年 11 月以來首度升息。

韓國央行總裁李柱烈表示，美國聯準會升息，以及美中持續升溫的貿易緊張局勢，為南韓經濟未來必須面對的兩大下行風險。然而，在聯準會將明年升息預期從 3 碼下調至 2 碼後，李柱烈指出，該行將有更多空間制訂具彈性的貨幣政策。

泰國

泰國央行於 12 月 19 日宣布調升 1 天期附買回利率 1 碼至 1.75%，為七年來首度升息，但表示在短期內沒有再度升息的計畫。泰國長期維持寬鬆貨幣政策，使得房市充滿投機購買行為，經濟學家指出，該國央行升息有助於控制此情況。

同一時間，泰國經濟正穩健增長，儘管上一季的 GDP 年增減緩至 3.3%，該國央行仍認為 2018 年的經濟可以 4% 以上水平擴張，11 月的通膨維持在 1% 以下。在經濟穩健的情況下，此時央行升息可為未來政策預留空間，當經濟增長情況不好時，降息將成為選擇。

未來展望

聯準會政策前景對於新興市場貨幣走勢有重大影響，該行 19 日公布的最新利率點陣圖指出，明年升息預測從 3 碼下調成 2 碼，這將給予新興市場經濟體一些喘息空間。

聯準會 12 月釋出的利率點陣圖

日本央行在 20 日的會議決定維持利率不變，台灣和印尼預期亦將維持利率不變。經濟學家認為，除了菲律賓和印尼可能還會再升息 1 至 2 次之外，明年亞洲央行幾乎沒有升息的理由。

馬來西亞、泰國和南韓升息的主要原因之一皆為控制飆漲的房價，在達到此目的後，明年升息的可能性不大，因升息可能會傷害汽車製造業或經濟增長。