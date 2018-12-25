美股大跌 川普又一次怒噴後 市場預期聯準會不會再升息了

美國總統川普一直強力施壓聯準會停止升息，儘管代價不小，但看來要奏效了。周一風險資產全面暴跌，利率期貨市場釋放的信號意味著和聯準會 2019 年再升息說再見。

周一，2020 年 1 月到期的聯邦基金期貨合約 FFF0 價格飆升 10.5 個基點，這使得合約的隱含殖利率為 2.41%，正好在聯準會當前利率範圍內。這一合約是衡量 2019 年年底聯準會基準隔夜拆借利率的密切關注指標。

聯準會上周將利率提高了 25 個基點至 2.25%-2.50%，是今年第四次升息。上周五，每日聯邦基金有效利率收於 2.40%。

美股周一大跌，市場對一系列因素充滿擔憂，包括美國經濟增速放慢，政府關門對經濟的負面影響，以及白宮和聯準會之間的「鬥爭」，都讓市場如驚弓之鳥。納指上周五率先跌入熊市；標普 500 周一跌破 2400 點，跌入熊市；企業債券指數也在下滑。

美國總統川普此前多次怒噴聯準會堅持升息，有消息稱他甚至打算炒掉聯準會主席鮑威爾。美國財長姆努欽此前出馬安撫市場，卻可能引發市場新的擔憂。周一，川普再次猛烈抨擊堅持升息的聯準會，稱之為美國經濟的「唯一問題」。

上周，利率期貨首次開始定價聯準會在 2020 年啟動升息的可能性。路透社稱，但是，當時市場已經反映出聯準會在 2019 年再次升息的可能性很小了。現在來看，這種前景幾乎消失了。