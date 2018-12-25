2009年後再次合體 美財長「暴跌保護團」聚集 銀行股下跌

科技股及美股整體周一 (24 日) 大幅下挫、美中貿易戰、續納斯達克 Nasdaq 後 S&P500 指數也進入熊市、而美國政府關閉也籠罩著市場。

高增長技術和醫療保健行業繼續領跌，分別下跌 1.5% 和 1.7%。狼牙股 FAANG 的臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US)、蘋果 Apple (APPL-US)、和谷歌 Google 母公司 (GOOGL-US) 也都下跌。

美聯準會 Fed Reserve 今年第 4 次升息後，上週市場出現回落。聯準會也表示將在很大程度上延續其升息路徑並減少其持有的大量債券，從而消耗了支撐股票的寬鬆貨幣政策，與長達 10 年的牛市。

隨著股市自由落體，財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 與美國 6 大銀行執行長進行了交談，他們證實他們有足夠的流動資金繼續放貸，而「市場繼續正常運轉」。

梅努欽與總統金融市場工作組召開電話會議的計劃，也讓投資者感到不安。該集團是在 1987 年 10 月股市崩盤後形成的，更常見的稱號是「暴跌保護團隊」，並於 2009 年金融危機的後期階段召開會議。

梅努欽推文 / 圖：推特

梅努欽還「確認他們沒有經歷過任何清倉或保證金問題」。但他對市場的關心也實際上引發了對銀行股的新擔憂。

Keefe Bruyette & Woods 分析師 Brian Gardner 表示，「沒問題的流動性上似乎被關心，因此，我認為它顯示了許多投資人的想法：我們不知道，但財政部知道了什麼？」

Cowen & Co 分析師 Jaret Seiberg 在給客戶的一份報告中也回應了這種情緒。「這種公告引發了財政部是否會發現其他市場未發現的問題，他不僅諮詢了最大的銀行，而且還在聖誕節前夕與所有金融監管機構進行了交談。我們認為這種宣布並不具有建設性，並擔心這會引發財政部想要避免的恐慌」。

「暴跌保護團」包括聯準會主席鮑威爾 Jay Powell、聯準會理事會、美國證券交易委員會 SEC 和 CFTC。梅努欽還邀請了貨幣監理署和 FDIC 的辦公室參加會議。

銀行股表現不佳。摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.16%。花旗集團 (C-US) 下跌 1.95%，富國銀行 (WFC-US) 下跌 3.30%，美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.74%。

其他銀行股中，高盛 (GS-US) 下跌 2.31%、摩根士丹利 (MS-US) 股價下跌 1.78%。