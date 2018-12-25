川普的平安夜 推特上火力全開 猛批聯準會與政敵

這是美國今年的聖誕節—總統獨自一人待在白宮，用推特對他的政敵與聯準會大聲發洩不滿，政府因為關門而陷入癱瘓，股市則如自由落體般下落。

總統憤怒的一個重要原因，是他引以為傲的股市正處於危機，雖然財政部長急電 6 大銀行，還召集「國家隊」開會，力圖安撫市場，但效果適得其反，市場憂慮加大，道瓊指數下跌超過 600 點，並跟隨納斯達克指數之後，也進入熊市。

川普不停攻擊聯準會，但無法改變什麼。有消息透露，他私下詢問能否開除 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，但得到的答案明顯讓他不滿。

平安夜前川普連串推文，發洩個人不滿，由顧影自憐開始，他說：「我獨自一人 (可憐的我) 在白宮等待民主黨人回來，就急需的邊境安全達成協議。在某種程度上，民主黨不想達成協議，這將使我們國家花費比我們都在談論的邊境隔離牆更多的錢。瘋狂！」

氣聯準會不了解市場

當然，最讓他生氣的，還是聯準會。儘管他一而再、再而三的「強烈建議」，聯準會完全無視，上週照進度升息 1 碼。

「他們不了解市場，他們不了解必要的貿易戰，或強勢美元，甚或是民主黨人因邊境問題而使政府關門。」

川普對鮑爾的不滿加大 (圖: AFP)

聯準會的雙重任務是保持物價穩定和實現最大限度的就業。在評估了當前經濟局勢之後，他們選擇在 12 月升息，是今年第 4 次。此外，還暗示明年將升息 2 次。

這和川普的認知有著明顯差距，他總是強調，經濟成長加速是他執政的功勞，股市的大漲反映了這一點。但近期的變化，沒有朝他所想的發展，美股跌入熊市之外，經濟成長在第 2 季雖然仍有 4.2%，但已經開始放緩。

政府應對貿易衝突的混亂方式—威脅加高關稅、然後退出談判、然後再次威脅—造成了對經濟前景的不確定性始終難以評估。

內政、外交均不順利

政府高層的動盪，加劇了市場的不安。川普突然宣布自敘利亞撤軍，使國防部長 James Mattis 難以接受，Mattis 與負責打擊 ISIS 的特使均宣布辭職。

不過川普把國防部長的辭職，與軍事保護及貿易做了多樣的連結。他說：「我們正大量補貼全世界很多非常富有國家的軍隊，與此同時，他們卻在貿易上大占美國和我們納稅人的便宜。Mattis 將軍不認為這是個問題。而我認為是，而且正在解決這個問題！」

當然，川普主力開砲的對象，還是民主黨員，尤其是這些人不支持他築牆的決定，更質疑政敵們的動機。他說：「直到我把它作為我競選活動的一個重要組成部分，因為人和毒品肆無忌憚地湧入我們的國家，他們才開始反對它。迫切需要築牆！」