美股震盪科技股失寵 投信：資金改抱防禦型股票趨勢延續至明年

美股第 4 季起劇烈震盪，先前大受資金追捧的科技股開始降溫，資金轉向改抱防禦型股票，包括醫療股等類股加碼力道強勁；保德信投信表示，美股動輒漲跌逾百點，市場情緒備受牽引，投資布局轉趨保守，預期資金撤出成長型股票轉抱防禦型股票的趨勢，將延續至明年。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，國際股市震盪加劇，提前反應全球經濟不再強勁擴張的市場預期，顯示市場對於明年全球景氣放緩已有共識，因而開始調整投資布局轉趨保守，國際資金陸續從成長型股票撤出，轉向擁抱防禦型股票，從過去六個月大型共同基金逐步加碼醫療產業、調降科技產業之持股比重可見一斑，看來市場投資風格趨向防禦型資產之趨勢成形。

江宜虔強調，長期表現穩健且不易受到景氣多空影響的醫療股，儼然成為資金布局防禦型資產的首選，不僅共同基金加碼比重來到 2015 年以來的高點，根據高盛證券統計，避險基金陸續降低科技股持股，轉為增持醫療股，今年第四季平均持股比重已上升至 18%，為 2016 年以來新高，顯見醫療股深獲法人青睞，未來成長空間值得期待。

除了資金轉向防禦型資產，為醫療股後市表現增添助力，穩健的基本面優勢更是基實支撐。

江宜虔表示，醫療產業獲利明顯回升，且現金流量豐沛，幾乎來到近年來的新高水位，帶動併購活動跟著升溫，2015 年以來，3 億美元以上的醫療併購案累計金額已超過 2300 億美元，不但有助於強化產業營運動能，並擁有充裕資源提升創新競爭力。

江宜虔指出，市場多空不明之際，具備對抗景氣循環的醫療股特別搶眼，防禦實力更獲得資金加碼進駐，搭配鮮明的獲利能見度及穩健的財務體質，投資魅力不言可喻，資金偏好度料將節節上升，建議投資人追隨國際資金腳步，分批布局醫療生技基金，以強化資產抗震力。

