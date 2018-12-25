美股盤中─ 上週創十年最大單週跌幅後 道瓊再大跌逾450點

鉅亨網編譯郭照青 2018年12月25號0點9分

上週，美國股市重挫，S&P 500 已接近跌進空頭市場。週一中場，美國股市再度大幅下跌，道瓊一度大跌逾 450 點。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數下跌 257.94 點或 1.15% 至 22187.43。

Nasdaq 指數下跌 13.98 點或 0.28% 至 6319.01。

S&P 500 指數下跌 19.03 點或 0.84% 至 2397.59。

道瓊上週大跌 1655 點，或 6.8%，創 2008 年 10 月金融危機以來，最大單週跌幅。S&P 500 上週下跌 7%，自年初所創歷史高點大跌了 17.8%，幾乎跌入空頭市場。傳統上，華爾街認為指數自近來高點下跌達 20% 或更多，便被視為進入空頭市場。Nasdaq 自 8 月所創記錄高點大跌 22%，跌進了空頭市場。

美國財政部長梅努欽週日打電話給六家大型銀行主管，表示金融市場與經濟運作正常，以安撫緊張的投資人。

財政部發布聲明說：「銀行都確認，提供給消費者與企業的流動性充裕。」

梅努欽並說，「我們持續預期美國經濟成長強勁，消費者與企業活動均健全。」

一位財政部官員週一告訴 CNBC 說，梅努欽打電話並發布聲明，目的在上週動盪後，採取預防措施。

但分析師說，梅努欽的電話製造的問題比答案多。不明白財政部長為何要打這些電話。梅努欽要安撫市場的事情，投資人並沒有擔憂。

上週五晚間，報導指出，川普總統討論開除鮑爾的可能性，此一行動將創傷美國金融體系的信心。但梅努欽則試圖安撫這些報導所引發的緊張。一位財政部官員承認，川普討論開除鮑爾的報導，的確是梅努欽打電話的原因，但不是唯一原因。

梅努欽發布推文表示，他與川普總統談論過此事，川普說他從未表示開除鮑爾，也不相信自己有權開除他。

12 月通常是股市上漲的月份。但本月以來，道瓊與 S&P 500 大跌逾 12%，可能創下自 1931 年大蕭條以來，最糟的 12 月表現。

上週三，聯準會 (Fed) 升息一碼，為今年第四度升息。Fed 主席鮑爾表示，央行將持續以目前的速度緊縮資產負債表。這兩項緊縮行動使得美國股市大幅下跌。

美國政府關門可能至少持續至週四，亦壓低了投資人信心。

今年以來，道瓊與 S&P 500 下跌了至少 9%。交易員表示短期內，股市可望反彈。

美國股市今日將提前於台北時間凌晨 02:00 收市。週二為耶誕節，美國市場休市。