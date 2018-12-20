中華電與Pier DC策略聯盟澳洲伯斯數據中心業務 擴大海外服務圈

中華電信 (2412) 宣布與澳洲伯斯數據中心 Pier DC 策略聯盟，擴大全球佈局。為兼顧台商國際化與資料在地化的需求，新聯盟業務將結合目前中華電信已在美、日、港、新等地的數據中心，提供台商全球的雲端及數據中心服務，協助企業南向發展。中華電信國際分公司總經理吳學蘭與 Pier DC 執行董事黃正勝今 (20) 日共同簽署合作協議，策略聯盟領域將包含數據中心及雲端服務解決方案。新增聯盟的澳洲伯斯數據中心後，透過高速海纜串接既有的國內與海外美、日、港、新等地區的數據中心，中華電信將可擴大服務範圍至南半球，讓台商在全球化的投資業務更具彈性。協助台商服務當地客戶、建置異地備援功能，且可符合各國法令要求資料在地化的要求，為台灣電信業者在國際化的經營上畫下新里程碑。



Pier DC 位於澳洲伯斯之高端數據中心已獲 Uptime 於設計及設施 (Design & Facility)Tier III 的認證，維運人員也已通過 Uptime 的 AOS(Accredited Operations Specialist) 驗證，可提供高密度 (High Density) 的機櫃服務。該數據中心也是 Carrier Neutral 中立機房，可結合當地與全球的電信、雲端服務等公司，提供各項網路及雲端服務。



透過策略聯盟，Pier DC 將成為中華電信在澳洲最堅實的業務夥伴，除服務澳洲當地台商外，雙方也將共同推廣數據中心及雲端服務給全球的跨國企業。落實政府的南向政策，協助企業建立更完整的 ICT 網路服務。

