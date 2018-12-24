公股行庫吸引優秀年輕人才 華銀祭兩大策略留才

公股行庫為吸引優秀年輕人效力，祭出快速升遷與專業加給留住優秀年輕人，華南銀行去 (2017) 年起祭出「新進員工 5 年晉升主管」與「專業加給」等辦法，希望打破公股行庫靠年資升遷的陋習，並落實績效考核，吸引年輕優秀人才效力。

根據華銀規劃，新進員工只要績效考核符合標準，就有機會在 5 年內晉升主管職，職缺包括綜行的副科長、科長、副理，分行則有主辦襄理與副理等。

在專業加給部分，華銀過去只有升官的主管才有主管加給，但今年起，為鼓勵年輕員工充實提升專業技能，破天荒的推出專業加給，讓符合條件的員工可額外領取專業加給。

公股行庫往往給外界「穩定」的形象，但根據最新資料顯示，八大公股行庫 30 歲以下的年輕員工離職率卻偏高，有的銀行年輕人離職率甚至飆破 6 成，金融圈人士歸納出兩大原因：業績壓力大，且升遷緩慢，讓年輕員工興起不如歸去的念頭。

立委江永昌今 (24) 日在財委會質詢時說，八大公股行庫去年 30 歲以下年輕人離職率偏高，其中一銀離職率高達 65.99%，台銀與彰銀的離職率也逼近 6 成，其中台銀年輕人離職率約 57.78%、彰銀年輕人離職率也有 57.53%。

江永昌認為，年輕人離職率偏高，不利於銀行發展數位金融，呼籲財政部應該好好了解公股行庫年輕人離職率偏高的原因，因為「沒有年輕人就沒有未來」。

金融圈人士表示，銀行消金競爭激烈，各家銀行已將「全員行銷」列為奉行守則，一般行員除了要開戶、處理存放款等基本業務外，還要肩負「三寶銷售業績」，所謂的三寶指的是基金、保險與信用卡等金融商品，有些行員基於考績壓力甚至還得自掏腰包買理財商品，讓行員苦不堪言。

此外，公股僵化的升遷制度也是留不住年輕人的原因之一，多數的公股行庫升遷大多是「論資排輩」，只要績效中等，就有機會往上晉級升一職等，一般來說，目前公股行庫想要升到副科長或分行主辦，平均約要蹲 10 年才有機會，想要升到襄理至少也要 15 年。



