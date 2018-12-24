OpenSignal報告出爐 中華電信再度蟬聯4G下載速度NO.1

國際知名行動網路權威報告 OpenSignal，日前公布最新台灣電信業者行動網路報告，中華電信 (2412) 的行動網路服務持續表現優異，下半年再度蟬聯 OpenSignal 調查報告「4G 下載速度」及「整體下載速度」第一名，下載速度較上半年分別再成長 12% 及 20%。中華電信董事長鄭優表示，身為台灣電信龍頭，領先的技術及提供客戶有感的服務，是中華電信持續領先業界獲消費者信賴的主要原因。中華電信持續加碼投入行動網路建設，再獲國際行動網路權威報告 OpenSignal 雙料冠軍，顯示中華電信的行動網路品質備受消費者肯定。



中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信 2018 年度 4G 基地台設備數已成長三成，並於全台建設超過千台 5CA 基地台，搭配涵蓋最廣、基地台最多，及業界最大 180MHz 頻寬等資源優勢，持續領先業界，提供全台客戶順暢、快速的行動網路體驗。



據 OpenSignal 所公布 12 月最新台灣電信業者行動網路報告，於 107 年 9 月至 11 月測試期間，採集全台超過 4.54 億次測量樣本，中華電信「4G 下載速度」為 39.38Mbps 維持領先，「整體下載速度」(即用戶跨 3G/4G 網路的典型速度)35.15Mbps 亦榮獲業界第一名，再度領先同業，拿下雙料冠軍。