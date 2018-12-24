美股盤前─指數期貨再度下跌 股市提前於凌晨02:00收市

上週，美國股市大幅下跌。週一盤前交易中，美國指數期貨進一步走低 ，道瓊指數期貨下跌逾 100 點。

美國股市今日將提前於台北時間凌晨 02:00 收市。週二為耶誕節，美國市場休市。

道瓊上週大跌 1655 點，或 6.8%，創 2008 年 10 月金融危機以來，最大單週跌幅。S&P 500 上週下跌 7%，自年初所創歷史高點大跌了 17.8%，幾乎跌入空頭市場。Nasdaq 自 8 月所創記錄高點大跌 22%，跌進了空頭市場。

上週三，聯準會 (Fed) 升息一碼，為今年第四度升息。Fed 主席鮑爾表示，央行將持續以目前的速度緊縮資產負債表。這兩項緊縮行動使得美國股市大幅下跌。

美國財政部長梅努欽週日打電話給六家大型銀行主管，表示金融市場與經濟運作正常，以安撫緊張的投資人。

財政部發布聲明說：「銀行都確認，提供給消費者與企業的流動性充裕。」

梅努欽並說，「我們持續預期美國經濟成長強勁，消費者與企業活動均健全。」

上週五晚間，報導指出，川普總統討論開除鮑爾的可能性，此一行動將創傷美國金融體系的信心。但梅努欽則試圖安撫這些報導所引發的緊張。

梅努欽發布推文表示，他與川普總統談論過此事，川普說他從未表示開除鮑爾，也相信自己無權開除他。

美國政府關門可能至少持續至週四，亦壓低了投資人信心。

今年以來，道瓊與 S&P 500 下跌了至少 9%。交易員表示短期內，股市可望反彈。