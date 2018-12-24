美股大跌後試圖反彈 道瓊期指漲逾130點

上週美股重挫，那斯達克指數遁入熊市，今 (24) 日盤前，市場稍獲喘息，三大指數期貨走揚，道瓊期指漲逾 130 點。

台北時間週一下午 4 點 19 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指上漲 133 點 (0.59%)，標普 500 期指上漲 17.12 點 (0.71%)，那斯達克期指上漲 56.50 點 (0.93%)。

週一美股盤前，道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美股 12 月表現極為慘烈，恐成金融海嘯以來，最差的 1 個月；與 8 月 29 日的歷史高點相比，那斯達克指數已回落逾 21%，遁入熊市。

上週那斯達克指數累計下跌超過 8%，標普 500 指數跌逾 7%，道瓊指數跌 6.9%；其中那斯達克和道瓊指數，皆創 10 年來最慘 1 週。

為安撫金融市場，美國財政部長梅努欽於推特發文，稱他已致電美國 6 大銀行高層，確保資金流動性無虞。

據傳美國總統川普有意開除聯準會 (Fed) 主席鮑爾，投資人擔憂，川普和 Fed 的對立，恐使金融市場更加動盪；對此，梅努欽澄清，川普從未提議開除鮑爾。

Fed 上週公布利率決策，如預期升息 1 碼，將聯邦資金利率調高到 2.25% 至 2.5%，該決議獲得 Fed 決策官員一致同意。

對於近期的美股波動，鮑爾表示，Fed 不會只看單一市場，而是關注大範圍、持續一段時間的金融情勢。

鮑爾稱，對經濟成長感到焦慮的情緒，籠罩美國，使升息路徑面臨高度不確定性。

另一方面，川普要求國會通過美墨邊界築牆預算，但遲遲無法與民主黨達成共識，導致該預算案談判破局，美國聯邦政府自美東時間 22 日起，局部關門 (15 個聯邦政府部門，有 9 個關門)。

眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 示警，政府關門的問題，可能到 2019 年 1 月前都無解。