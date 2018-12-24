【華冠投顧】台股力守9600點，5G股強強滾，統新(6426)漲停!



台股本周為 2018 年封關前最後一周，不畏美股政府關門利空，震盪低量小跌 6 點，9639 作收，成交量 683 億元。

美股上周再逢美國政府關門利空續跌創新低，不過台股卻表現抗跌，令人刮目相看，盤面強勢個股: 台嘉碩 (3221) 兩大產品石英元件與表面聲波元件，迎接 5G 時代來臨，帶來新成長動能且獲外資偏多操作，亮燈漲停，攻克月線。其他 5G 概念股統新 (6426)，光環(3234)，華星光(4979) 等均燒燙燙，亮燈漲停板。撼訊 (6150) 比特幣跌深續彈，股價飆漲停 61.1 元，創逾 2 個半月高價，青雲 (5386) 也漲停，技嘉 (2376) 電競商機俏，且比特幣題材續燒，股價漲 9.7%。泰碩 (3338)訂單能見度已到明年 3 月，預期公司營運下季淡季不淡，明年 5G 營收占比並將超越 15％，股價近 2 周上漲逾 4 成。另受惠於大陸中宣部提及首批送審遊戲已完成審核，大宇資(6111)，今續漲，連三漲! 站穩季線。

台股 2018 年即將封關，在量能無法有大放大情況下，指數空間有限，以個股表現為主，選股不選市，鎖定明年主流 5G 產業個股操作。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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