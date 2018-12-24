〈每週CFTC報告〉美元指數淨多單連5週下滑 英鎊淨空單飆升

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (12 日) 公布交易者持倉報告，截至 12 月 18 日的一週，投機者持有的美元指數淨多單連續 5 週出現下滑，英國面臨政治不確定性，英鎊淨空單大幅攀升超過 1 萬口。

美元指數

包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，持續減少美元指數的多單，數據截止的一週，淨多單減少 2073 口至 36049 口，美元指數連續 5 週淨多單規模下滑，為 9 月 11 日以來的最低水平。

美元指數持倉量變化

美國聯準會 (Fed) 於 19 日宣布調升利率 1 碼，將聯邦基金利率商調至 2.25%-2.5% 區間，此外，Fed 公布的新版利率點陣圖，明年升息預期從 3 碼下調至 2 碼，美元恐失去支撐力道。然而，市場認為聯準會轉鴿力道不足，美股再度遭拋售。

美國參議院共和黨領袖 Mitch McConnell 指出，參議院將休會至美國時間 12 月 27 日下午 4 點。白宮預算主任 Mick Mulvaney 週日 (23 日) 表示，政府關門可能持續至 2019 年 1 月 3 日之後，屆時新一屆國會將開始運作。

主要貨幣持倉量一覽

英國仍未能與歐盟達成脫歐協議，英鎊持續受到脫歐不確定性影響，數據截止的一週，英鎊的非商業性持倉淨空單大增 18304 口至 60723 口。

墨西哥新任總統 Andrés Manuel López Obrador 於 12 月上任，政策具不確定性，此外，墨西哥仍在美國的鋼鋁關稅課稅名單中，美國為該國的主要貿易夥伴，墨西哥比索的需求將因此而受影響。

截至 12 月 18 日的一週，墨西哥比索空單增加 12211 口，淨空單規模為 769 口，為今年 6 月 26 日以來，墨西哥比索的投機者持倉部位首度轉空。

主要貨幣持倉量變化

另一方面，投機者轉為看多紐西蘭幣，多單增加 18652 口，淨多單規模為 3411 口，為 6 月 12 日以來，投機者持倉部位首度轉正。歐元、加拿大幣和澳幣的淨空單有所減少，日圓和瑞士法郎的淨空單持續攀升。

美債

大型美債投機者與對沖基金持有的美債淨空單有所下滑，截至 12 月 18 日的一週，10 年期美債多單增加 13023 口，淨空單規模下滑至 380779 口。