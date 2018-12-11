〈每週CFTC報告〉預期Fed本月升息 美元指數淨多單仍連3週下滑

因美國前總統老布希 (George Walker Bush) 的喪禮，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 延遲於週一 (10 日) 公布交易者持倉報告，截至 12 月 4 日的一週，投機者持有的美元指數淨多單連續 3 週出現下滑，日圓與歐元的淨空單攀升。

美元

ICE 美元指數持倉是以兌 6 種主要貨幣 (日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加幣和澳幣) 的整體部位計算，據 CFTC 數據顯示，截至 12 月 4 日一週，美元的淨多頭規模達 311.2 億美元，前一週為 295.3 億美元，為 2016 年 12 月以來的最高淨多頭水平。

美元指數持倉量變化

美國聯準會 (Fed) 將於 12 月 18 日召開今年最後一場利率會議，市場預期該行將上調聯邦基金利率 1 碼，貨幣策略師認為，聯準會升息、通膨數據與歐洲政治動盪，可能將提振美元的需求，並使美元獲得支撐。

美元指數

包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，略微減少美元指數的淨多單，數據截止的一週，淨多單減少 858 口至 39307 口，美元指數連續三週淨多單規模下滑，並維持在 4 萬口以下水平。

主要貨幣持倉量一覽

歐元和英鎊持續受到英國脫歐影響，英國首相梅伊於 10 日確定，將推遲原訂 11 日舉行的脫歐協議表決。數據截止的一週，歐元的非商業性持倉淨空單增加 5705 口至 60776 口，英鎊淨空單增加 600 口至 39750 口。

主要貨幣持倉量變化

墨西哥左翼新任總統 Andres Manuel Lopez Obrador 於 12 月 1 日宣誓就職，截至 12 月 4 日一週，墨西哥比索淨多單驟減 12510 口，淨多頭部位降至 4523 口，為今年 6 月 26 日以來的新低水平。

瑞士法郎和澳幣的淨空頭部位有所減少，日圓、加幣和紐西蘭幣的淨空頭部位則持續攀升。

WTI 原油期貨

大型投機者與對沖基金減持 WTI 原油期貨淨多單，截至 12 月 4 日一週，WTI 原油期貨淨多單減少 17975 口，至 330146 口。

石油輸出國家組織 (OPEC) 和非 OPEC 同盟國達成減產協議，將於明年 1 月開始，每日減產 120 萬桶原油，有望扭轉油價走低情勢，WTI 原油期貨價格過去一個月價格重挫近 16%，台灣時間 11 日下午暫報每桶 51.02 美元。