【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

上週五美股大跌，台股已經於週六補班反應，今日持續因耶誕及年底假期而交易清淡，台股多以個股表現為主，台積電表現弱勢，不過大立光及鴻海扮演撐盤要角，散熱模組、風力發電概念股等中小型股也多有表現，收盤加權指數小幅下跌 0.07%，外資於期現貨小幅賣超 10 億。

《國際金融市場焦點分析》

受到上週五美股再度重挫衝擊，今日中國滬深兩市小幅低開，上證指數險守 2500 點，隨後銀行、保險等板塊拉升帶動大盤反彈，不過市場成交量低迷，指數僅能維持在平盤震盪，午後券商、保險及建築等板塊再度殺跌，港股因耶誕節前夕下午休市，市場人氣更為低迷，不過次新股、租售同權概念股以及 5G 概念尾盤拉升，上証指數收盤小漲 0.43%，A50 指數期貨收斂早盤過百點跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

近期油價重啟跌勢，OPEC 似乎被迫再採取行動，沙烏地阿拉伯計劃增加自己的減產額度，俄羅斯能源部長也表示如有需要可召開緊急會議因應，OPEC 秘書長也同意公布各國的減產額度，油價短暫受到支撐，不過美股再度重挫，且美元大幅反彈，拖累油價再度翻黑下跌；黃金也成為強勢美元的犧牲者，不過股市重挫提供避險誘因，金價守住本週部分漲幅，守在 1250 美元之上。

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