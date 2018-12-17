〈每週CFTC報告〉美元走下神壇？美元指數淨多單連4週下滑

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (14 日) 公布交易者持倉報告，截至 12 月 11 日的一週，投機者持有的美元指數淨多單連續 4 週出現下滑，避險貨幣日圓的淨空單則大幅減少。

美元指數

包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，略微減少美元指數的淨多單，數據截止的一週，淨多單減少 327 口至 38112 口，美元指數連續 4 週淨多單規模下滑，並維持在 4 萬口以下水平。

美元指數持倉量變化

美國聯準會 (Fed) 將於 12 月 18 日召開今年最後一場利率會議，芝商所的 FedWatch 工具顯示，聯準會上調聯邦基金利率 1 碼的機率為 77.5%。

然而，經濟學家預期，明年美國通膨的力道將有所減弱，摩根大通預測，明年聯準會可能僅會再升息 1 碼，若該行放緩升息腳步，對美元將是不利消息，這種情況下，部分分析師較看好日圓。

主要貨幣持倉量一覽

雖然英國首相梅伊驚險贏下「黨魁不信任投票」，英國脫歐仍陷僵局，最新民調顯示，部分英國民眾開始支持二次脫歐公投，英鎊走勢受到影響，數據截止的一週，英鎊的非商業性持倉淨空單增加 2669 口至 42419 口。

由於投資者擔憂全球增長減緩，部分人士轉而投向避險資產日圓，截至 12 月 11 日一週，日圓淨空單銳減 12160 口，淨空頭部位降至 97606 口，為 5 週以來，淨空單首次低於 10 萬口的水平，但已連續 26 週遭投機者看空。

主要貨幣持倉量變化

歐元、加拿大幣、紐西蘭幣、瑞士法郎和澳幣的淨空單有所減少，墨西哥比索的淨多單攀升。

WTI 原油期貨

大型投機者與對沖基金減持 WTI 原油期貨淨多單，截至 12 月 11 日一週，WTI 原油期貨淨多單減少 20640 口，至 309506 口。

因主要經濟體的增長可能放緩，將進而影響原油需求，布蘭特原油期貨價格因此走跌，台灣時間 17 日下午暫報每桶 60.22 美元。