【富邦期貨】全球金融市場日報

富邦期貨 2018年12月22號15點42分

《台指期日盤走勢分析》

美國政府關門危機再度出現升溫，及白宮經濟顧問納瓦羅表示中美貿易談判難以在 90 天內達成協議，使得市場恐慌情緒升溫，導致昨日 Nasdaq 指數再度重挫，帶動今日台股早盤開低，加上台積電等權值股今日皆在平盤附近震盪，無力支撐台股影響下，終場台股下跌 0.32%。

《國際金融市場焦點分析》

美聯儲紐約分行主席 Williams 表示如果明年經濟減弱，央行將重新檢視利率政策及縮表計畫，道瓊指數一度受到激勵上漲超過 300 點，不過反彈再度成為拋售機會，以臉書、蘋果及亞馬遜為主的科技股重新引領跌勢，稍晚白宮經濟顧問納瓦羅表態認為美中很難在 90 天內達成協議，股市因此擴大跌幅，道瓊收低超過 400 點，創下 08 年金融海嘯以來最差單週表現。

《國際商品市場焦點分析》

近期油價重啟跌勢，OPEC 似乎被迫再採取行動，沙烏地阿拉伯計劃增加自己的減產額度，俄羅斯能源部長也表示如有需要可召開緊急會議因應，OPEC 秘書長也同意公布各國的減產額度，油價短暫受到支撐，不過美股再度重挫，且美元大幅反彈，拖累油價再度翻黑下跌；黃金也成為強勢美元的犧牲者，不過股市重挫提供避險誘因，金價守住本週部分漲幅，守在 1250 美元之上。

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